Hasiči snášeli čerstvou rodičku ze 4. patra

Český Krumlov – Na svůj první porod nezapomene Iveta Tvarohová a její partner z českokrumlovského Plešivce.

Štastní rodiče Iveta Tvarohová a Lubomír Madej z Českého Krumlova s dceruškou Terezkou Madejovou.Foto: Pavel Kacerovský

Toho, že paní Iveta porodí doma, se vůbec nenadáli. V úterý 31. ledna jí přesně o předpokládaném termínu porodu začaly kontrakce. Partner Lubomír Madej nastávající maminku i se zabalenou taškou dopravil do nemocnice, kde je však k jejich překvapení poslali zpátky domů. Jenomže při cestě do svého bytu musela Ivana Tvarohová vystoupat schody do 4. patra, a čeho se obávala, to se také stalo. Doma na ni přišly veliké bolesti.

„Šlo to strašně rychle,“ vyprávěla. Zatímco ještě v 8 hodin ráno byli budoucí rodiče ještě v nemocnici, v 9.12 hodin už byla na světě jejich dcerka. Jenomže doma. Zdravotníci ze záchranky to tam stihli jen tak tak. „Zatlačila jsem a malá byla venku,“ líčila mladá maminka, která pak už ani nestihla pobírat, co se kolem ní děje. Najednou se tam objevili hasiči. „Myslím, že mě snášeli ze 4. patra dolů do sanity v prostěradle a nějaké plachtě," vyprávěla paní Iveta.

Všechno dobře dopadlo, obě děvčata jsou v pořádku. Terezka Madejová vážila 2780 g a měřila 46 cm.