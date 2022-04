Teror ve sklepě: Věznění Ukrajinci žili s mrtvolami, jejich jména psali na stěny

Padesátiletá Anna z Ukrajiny až do začátku války žila v klidné venkovské čtvrti asi 70 kilometrů západně od Kyjeva. Když 7. března dorazili do její rodné vsi ruští vojáci, byla doma s manželem. Právě tehdy do jejich domu vtrhl cizí bojovník. „Se zbraní v ruce mě odvedl do nedalekého domu. Přikázal mi: ‚Svlékni se, nebo tě zastřelím.‘ Pořád mi vyhrožoval, že když neudělám, co chce, tak mě zabije. Pak mě začal znásilňovat,“ popisuje žena.

Útočník byl podle ní mladý a hubený, a zřejmě šlo o čečenského bojovníka. „Zatímco mě znásilňoval, vstoupili čtyři další ruští vojáci. Myslela jsem, že mě zabijí. Místo toho Čečence odvedli a já už ho nikdy neviděla,“ řekla a dodala, že věří, že jí tehdy příchozí jednotka zřejmě zachránila život.

Zbraně, drogy, viagra

Když se Anna vrátila domů, svého manžela našla těžce zraněného. Někdo ho několikrát střelil do břicha. „Zřejmě se za mnou snažil běžet, aby mě zachránil, ale zasáhla ho dávka kulek,“ popsala žena.

Dvojice se poté běžela schovat v sousedově domě. Manžela kvůli střelbě nemohli dostat do nemocnice, o dva dny později na následky svých zranění zemřel. Anna ho pohřbila na dvorku jejich domu.

'Russian soldiers raped me and killed my husband' https://t.co/X1PyTHPTKx — BBC News (World) (@BBCWorld) April 11, 2022

Ruští vojáci zůstali v jejím domě několik dní. Několikrát během té doby na ni prý mířili zbraní a nařídili jí, aby jim předala manželovy věci. „Když odešli, našla jsem v domě drogy a viagru. Často byli sjetí nebo opilí. Většina z nich jsou zabijáci, násilníci a lupiči. Jen několik z nich bylo normálních,“ popsala Anna.

„Chci se Putina zeptat, proč se to děje? Nežijeme přece v době kamenné, proč nemůžeme vyjednávat? Proč jeho vojáci okupují a zabíjí,“ vzkázala s pláčem ruskému vůdci zničená žena.

Anna zřejmě měla štěstí, že vůbec přežila. Podle svědectví sousedů totiž stejný muž, který ji znásilnil, ještě předtím údajně znásilnil a zabil jinou místní ženu.

Krev na posteli a vzkaz na zrcadle

Oběti bylo okolo čtyřiceti let. Útočník ji podobně jako Annu odvlekl z domova do prázdného domu poblíž. Dobře zařízený pokoj se zdobenými tapetami a postelí se zlatým čelem se vzápětí stal znepokojivým místem činu. Na matraci i peřině v ložnici zůstaly krvavé skvrny, a na zrcadlo někdo rtěnkou napsal vzkaz: ‚Umučena neznámými lidmi, pohřbena ruskými vojáky.‘

Podle místní Oksany, která bydlí v sousedství, vzkaz na zrcadle nechala samostatná jednotka ruských vojáků, která tělo po vraždě našla a pohřbila. „Rusové mi řekli, že byla znásilněna a měla podříznuté hrdlo. Vykrvácela. Říkali, že tam bylo hodně krve,“ popsala Oksana.

I tato mrtvá byla pohřbena na zahradě svého domu. Když ji později ukrajinští policisté exhumovali, aby případ prošetřili, našli tělo nahé a s hlubokým, dlouhým řezem přes krk.

„Drž, nebo ti zabijeme syna"

Ani tímto případem však děsivý výčet činů okupantů v Kyjevské oblasti nekončí. V menší vesnici, asi 50 kilometrů západně od Kyjeva, stojí ohořelá ruina rodinného domu. Opodál leží dětské kolo, na trávě je špinavý plyšový koník a vodítko pro psa.

Podle policejního šéfa oblasti Andrije Nebytova v domku na kraji vesnice bydlela tříčlenná rodina s malým dítětem. „Začátkem března do domu vniklo několik vojáků ruské armády. Manžel se snažil ženu a dítě ochránit, tak ho vojáci zastřelili na dvoře,“ popsal Nebytov.

Pak dva vojáci začali ženu znásilňovat. „Stalo se to opakovaně. Odešli a zase se vrátili. Dohromady se vrátili třikrát, aby ji znásilnili. Vyhrožovali jí, že pokud se bude bránit, ublíží malému chlapci. Aby své dítě ochránila, nekladla odpor,“ popsal Nebytov.

Když vojáci odešli, vypálili dům a zastřelili rodinné psy. Ženě se synem se podařilo utéct a kontaktovat policii. Případ a důkazy k němu úřady hodlají předložit mezinárodnímu soudu.

„Znásilníme vás tak, že už nikdy nebudete chtít sex"

Podle ukrajinské ombudsmanky pro lidská práva Ljudmily Denisovové Ukrajinci aktuálně dokumentují hned několik podobných případů. „V jediném sklepě v Buči bylo ruskými vojáky opakovaně znásilňováno 25 dívek a žen. Bylo jim od 14 do 24 let. Rusové jim řekli, že je budou znásilňovat tak dlouho, až už nikdy nebudou chtít mít sex s žádným dalším mužem, a neodnosí tak žádné ukrajinské děti,“ popsala hrozivá svědectví. Devět žen po znásilnění otěhotnělo.

Ukrajinská ombudsmanka už dříve zveřejnila i další případy znásilnění ukrajinských občanů příslušníky ruských okupačních vojsk. Zmínila například čtrnáctiletou dívku, kterou napadla pětice vojáků a která taktéž otěhotněla, nebo jedenáctiletého zneužitého chlapce. Kvůli všem těmto případům se již obrátila na komisi OSN. Už dříve se také objevilo svědectví znásilněné třiaosmdesátileté ženy.

The women in Ukraine are living under a constant threat of rape as evidence of sexual violence by Russian forces is emerging. One 83-year-old woman described her horrendous experience when her village was occupied by the Russians last month. pic.twitter.com/7smoTBXnLD — CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 11, 2022

Jsou to lži, reaguje Kreml

Ruská federace jakákoli obvinění z válečných zločinů odmítá, navzdory důkazům a fotografiím z Buči nadále popírá, že by ruští vojáci v okupovaných regionech vraždili či jinak terorizovali civilisty.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov koncem března okomentoval zahájení trestního řízení ve věci znásilnění ukrajinské ženy ruskými vojáky. Uvedl, že Kreml informacím o údajném znásilnění nevěří. „Je to lež. Nedůvěřujeme Úřadu generálního prokurátora Ukrajiny. Ruská armáda neútočí ani nestřílí na civilisty. Rusové civilistům na Ukrajině pomáhají,“ uvedl Peskov.

Podle Denisovové však na ukrajinské linky podpory každý den volají další a další lidé s podobnými příběhy. „Zavolala nám pětadvacetiletá žena, která nám řekla, že její šestnáctiletou sestru znásilnili na ulici před ní. Přitom údajně křičeli, že se to stane každé nacistické prostitutce,“ popsala ombudsmanka.

Jen špička ledovce

Také podle deníku Guardian se Ukrajinky v nebezpečí často snaží dovolat pomoci na tísňových linkách, v řadě případů k nim ale nikdo nemůže vyrazit. „Většinou se k nim nemůžeme dostat kvůli probíhajícím bojům. Znásilnění je zločin, který se málo nahlašuje i v mírových časech. Je to stigma. Obávám se, že případy jsou jen špičkou ledovce,“ řekla deníku šéfka ukrajinské pobočky charity La Strada Kateryna Čerepachová.

Podobných případů podle ní mohou být stovky i tisíce. Nejde přitom jen o choutky jednotlivých bojovníků, znásilňování funguje také jako válečná taktika k podrytí nepřátel. Výjimečně pak může jít i o pachatele z řad Ukrajinců.

Generální prokurátorka Iryna Venediktovová už dříve pro televizi TSN uvedla, že zprávy o znásilňování mají úřady například z Kyjevské oblasti, Černihivu, Charkova, Donbasu nebo z Mariupolu. Podle ní však oběti mnohdy mlčí, žádná oficiální statistika proto v tuto chvíli neexistuje.

Také proto je posouzení rozsahu sexuálních zločinů spáchaných v době okupace podle ombudsmanky nyní prakticky nemožné. „Ne každý je ochoten svůj příběh sdělit úřadům. Většina obětí vyhledává spíše psychologickou podporu. Tyto případy tak nemůžeme evidovat jako zločiny, pokud nám oběti neposkytnou přímé svědectví,“ vysvětlila Denisovová.

Případy míří k tribunálu

Ukrajina nyní požaduje zřízení zvláštního tribunálu při OSN, který by osobně soudil Vladimira Putina z válečných zločinů, do kterých spadají i případy znásilnění. „Když na vaše města padají bomby a vojáci znásilňují ženy v okupovaných městech, je těžké mluvit o účinnosti mezinárodního práva. Je to však jediný nástroj civilizace, díky kterému se můžeme ujistit, že všichni, kdo umožnili tuto válku, budou postaveni před soud,“ okomentoval ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Pomoci znásilněným ženám na Ukrajině se snaží alespoň dodatečně také dobrovolníci z Česka. Aktuálně vybírají peníze na nouzovou antikoncepci. Takzvané „pilulky po“ poté zamíří ženám, které po útoku vojáků otěhotněly.

Máme 69 balení za 1950€, slevu jsme nakonec měli jen v jedné lékárně. Kolik jste nám naposílali jsme ještě nestihli spočítat, ale je to mnohem víc. Zkusíme poshánět po cestě Ukrajinou další, cíl je Oděsa nebo Mykolajev. Budeme informovat. pic.twitter.com/kkcv53XgNr — Vojtěch Boháč (@Svratkin) April 8, 2022

Oficiálně o tyto přípravky s rostoucím počtem hlášených případů požádal mezinárodní organizace také kyjevský starosta Vitalij Kličko.