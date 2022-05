Zraněná jedla sníh, pila z louže. Tisíce dalších ale na Ukrajině dál pohřešují

„Téměř každou hodinu jsem slyšel bomby a výbuchy. Všude byly vojenské transporty, přestřelky. Bylo to šílené. Připadal jsem si jako ve filmu,“ popsal hudebník první dny invaze v rozhovoru pro časopis Rolling Stone.

Rusko už pro mě neexistuje

Barskih prakticky okamžitě zrušil plánované turné po Rusku, kde má velkou fanouškovskou základnu. „Se svým ruským publikem jsem se nejdřív snažil sdílet, co se na Ukrajině skutečně děje. Mí kdysi milovaní fanoušci se ale na mě vrhli s nenávistnými komentáři. Bylo to jedno z největších zklamání v mém životě. Rusko už pro mě neexistuje,“ prohlásil Barskih.

Zdroj: Youtube

Poté, co rodině pomohl dostat se bezpečně do zahraničí, se sám vrátil domů, do Kyjeva. A vstoupil do ukrajinské armády. V současnosti působí jako záložník. „Jsem v komunikačním oddělení, kde mohu být užitečný. Snažím se získávat vojenské vybavení či finanční podporu pro naši armádu. A jsem taky připraven kdykoli vyrazit bojovat,“ řekl.

Na Ukrajině jsou teď podle něj všichni jedna velká rodina. A změnilo to i jeho pohled na to, co znamená být Ukrajincem. „Začal jsem se více zajímat o historii a došlo mi, že Rusko v podstatě vždycky chtělo napadnout nebo přímo zničit Ukrajinu,“ míní.

Místo flitrů ve vojenském

Působení v armádě by od jeho předchozího života nemohlo být odlišnější. „Je to úplně nová zkušenost. Před rokem jsem nosil flitrové bundy. Teď je v mém šatníku všechno zelené. Ale miluju to, získal jsem nové přátele. Status celebrity v armádě necítím. Jsem obyčejný Ukrajinec,“ směje se.

Namísto tvorby popových ploužáků teď ve volném čase také skládá, tentokrát ale úplně jiné písně než dřív. Ta nejnovější má svérázný název „Don’t Fuck With Ukraine“ (ve volném překladu Nehrajte si s Ukrajinou). Její výtěžek poputuje ukrajinským obráncům.

Zdroj: Youtube

„Nahrál jsem to v armádě, musel jsem se přikrýt ručníkem, abych měl lepší akustiku. Pro video jsme použili záběry naší armády,“ popsal nový hit Barskih.

Hlasy v písni navíc zpívají slavný slogan obránců Hadího ostrova: „Ruská válečná lodi, jdi do p*dele.“

Ukrajinská Škoda lásky. Píseň Bayraktar oslavuje turecké drony a rýpe do Putina

Max Barskih v roce 2008 vyhrál ukrajinskou obdobu American Idol, od té doby vydal šest studiových alb. Zda se někdy bude moci vrátit k tvorbě hudby na plný úvazek, zatím netuší. „Upřímně, nemám chuť zpívat. Po tomhle nevím, jestli se dokážu vrátit tam, kde jsem býval. Všem Ukrajincům bude trvat dlouho, než se vrátíme do normálního života,“ řekl.

Pevně ale věří, že Ukrajina proti Rusku zvítězí. „Vidím výsledky naší armády a také to, jak hloupí jsou v téhle válce Rusové,“ říká optimisticky.