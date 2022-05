Až do roku 1972 býval pátý květen pro dnes již zaniklou italskou leteckou společnost Alitalia velkým svátkem. Šlo totiž o výročí zahájení činnosti tohoto dopravce premiérovým letem, který se odehrál v roce 1947. Jenže přesně před půl stoletím se pátý květen ze dne oslav proměnil v datum, na který by všichni nejen v Alitalii nejraději zapomněli. V roce 1972 totiž přišla vůbec nejtragičtější letecká nehoda nejen v dějinách dopravce, ale i v historii Itálie.

Za viníky katastrofy vyšetřovatelé prohlásili piloty, kteří údajně neuposlechli pokyny řízení letového provozu. Přesto se kolem příčiny tragédie letu Alitalia AZ 112, který spadl v pohoří Montagna Longa, a na jehož palubě zemřelo všech 115 cestujících a členů posádky, začali brzy vznášet pochybnosti. A nevymizely dodnes.

Asociace pilotů, někteří pozůstalí i jedna z vyšetřovacích zpráv tvrdí, že ve skutečnosti byla havárie cílenou sabotáží. Prsty v ní prý mohla mít italská mafie. „Postupně se po katastrofě mluvilo o lidském selhání, útoku, sabotáži. Pravda o příčině nehody, po níž zůstalo padesát vdov a osmadevadesát sirotků, ale zůstává i po padesáti letech zahalena tajemstvím,“ konstatuje italský server Palermo Today.

I když i toto tajemství by možná mohlo být prolomeno. Jen nedávno totiž vyšla kniha, která celou teorii mafiánského útoku potvrzuje. „Hlavní tezí publikace profesora aerodynamiky z Univerzity v Palermu Rosaria Ardity Marretty je, že leteckou katastrofu způsobila sabotáž. Kniha Nekonvenční letecké vyšetřovací metody. Případ letu Alitalia AZ 112 zcela vyvrací závěry, ke kterým dospěli soudci v procesu, ukončeném v roce 1984, kteří připsali vinu pilotům,“ upozorňuje italský deník La Repubblica.

Jasné nebe

Let Alitalia AZ 112 vyrazil pátého května 1972 z římského letiště Fiumicino a směřoval do italského Palerma. Až na to, že se večerní let opozdil při startu o půl hodiny, vše šlo naprosto bez problému. „Většinu pasažérů tvořili prostí Sicilané, kteří se vraceli z hlavního města ke svým rodinám. Ve stroji sedělo ale i pár známých osobností, třeba režisér Franco Indovina či zástupce generálního prokurátora Palerma Ignazio Alcamo, který se postaral o uvěznění obchodníka napojeného na mafii Francesca Vassally a pozdější manželky mafiánského bose Salvatore Riiny Antonietty Bagarellové,“ zmiňuje italský deník La Nazione.

Krátce po desáté večer už se let řízený zkušeným kapitánem Robertem Barolim blížil ke svému cíli, palermskému letišti Falcone Borsellino, tehdy nesoucímu název Punta Raisi. „Byl teplý večer, bez větru. Let AZ 112 se k Palermu přibližoval na noční obloze s vynikajícími podmínkami,“ konstatuje server Palermo Today.

Jenže na přistávací dráhu se už nikdy nedostal. Kolem 22:23 letoun najednou naboural do pohoří Montagna Longa mezi městy Carini a Cinisi. Do hřebenu stroj narazil ve výšce 935 metrů nad mořem, pak sklouzl dolů a roztříštil se na malé kousky o níže položené skály pohoří.

Zfušovaný proces?

I kdyby někdo ze 115 lidí na palubě náraz přežil, zřejmě by se mu včas nedostalo pomoci. Letové řízení i lidé z okolí sice rychle zalarmovali záchranáře, ti se ale v těžce přístupném terénu dostávali k troskám tři hodiny. „Těla byla rozházena v okruhu několika stovek metrů,“ uvádí server Palermo Today.

Společně se záchranáři na místo brzy dorazili i vyšetřovatelé. Po tom, co zkoumání katastrofy uzavřeli, začalo se projednávat před soudem a ten v roce 1984 vynesl verdikt, podle nějž byla celá nehoda vinou pilotů, kteří neuposlechli pokyn letových dispečerů ohledně výšky. Všichni pozůstalí tehdy zůstali v absolutním šoku.

Této verzi totiž nikdo nevěřil. U soudu podle řady lidí nezaznělo množství informací, které naznačovaly jiný scénář tragické události. „Někteří svědci z nedalekého Cinisi tvrdili, že ještě před nárazem zahlédli na obloze letoun v plamenech. Soud se ovšem tímto nezabýval. Italská asociace pilotů dopravních letadel zase podotýkala, že chyba na straně pilotů je vzhledem k jejich velkým zkušenostem zcela vyloučena,“ píše deník La Nazione.

Korunu všem pochybnostem pak nasadilo senzační zjištění jedné z pozůstalých. „Maria Eleonora Faisová po několika letech objevila zprávu zástupce šéfa policie Giuseppe Periho, podle které bylo letadlo zasaženo výbuchem nebo střelbou,“ uvádí list La Nazione. Periho zpráva z činu obviňovala skupinu lidí napojenou na mafii. Soud to prý zcela ignoroval.

Nejen spekulace

Nález Periho zprávy každopádně byl pro pozůstalé poslední kapkou a od té chvíle se snaží o znovuotevření vyšetřování. Součástí těchto snah bylo i oslovení profesora Marretty, odborníka na aerodynamiku. Na základě jeho šetření vznikla kniha, kterou ovšem v Itálii nikdo nechtěl vydat, a tak text sepsaný v roce 2017 vyšel až počátkem letoška v britském nakladatelství. „Nálezy profesora Marretty dávají za pravdu tvrzením o sabotáži. Odborník ke svým závěrům došel pomocí složitých matematických výpočtů, které před půl stoletím vzhledem k neexistenci adekvátních počítačů nebyly možné,“ uvádí list Giornale di Sicilia.

Marretta tvrdí, že v křídle letadla byla umístěna mikro-nálož, která způsobila únik paliva a jeho následné vznícení – a v konečném důsledku náraz letadla do hory. Svými závěry si je naprosto jistý. „Nemluvil bych o žádných hypotézách. Pravděpodobnost toho, co tvrdím, je stejně tak vysoká, jakože test DNA dokáže poskytnout informace o identitě člověka,“ vyjádřil se profesor.

Svá tvrzení dokládá i stavem trávy v okolí místa havárie, která nenaznačuje, že by letadlo začalo hořet a vybuchlo až při dopadu, nebo až příliš podivným způsobem, jakým byla zničena černá skříňka stroje. Pozůstalí závěry šetření již odevzdali prokuratuře a věří, že tentokrát bude případ znovu otevřen.