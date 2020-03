On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

„Museli jsme najít místa, kde izolovat nakažené, kteří nemohou z různých důvodů zůstávat sami doma bez pomoci,“ vysvětluje Massimo Giupponi z Agentury zdravotní péče. Zároveň konstatuje, že mnozí z nakažených Italů stále bydlí v bytech s dalšími, dosud nenakaženými, osobami. Tím se šíření nákazy navzdory karanténě stále nedaří zastavit.

Starhotels Cristallo Palace v Bergamu má 90 pokojů a velké kongresové centrum. Provoz trojice coronavirusových útulků je financován jak z peněz regionu, tak na něj přispívají majitelé hotelových řetězců, soukromí dárci i firmy. „Musíme všem ze srdce poděkovat, protože díky nim můžeme podat pomocnou ruku personálu nemocnic, který je extrémně přetížený,“ zdůraznil Giupponi.

Kromě zdravotních sester jsou v hotelích přítomni také psychologové, kteří mají lidem pomáhat překonat dvoutýdenní karanténu i zprávy přicházející z venku. Ty jsou přitom stále depresivnější.

Ve středu po setmění vyjela z vojenské základny kolona armádních vozů. Ze stotisícového Bergama v noci rozvážela ostatky zemřelých do krematorií v okolních městech. Kapacity v Bergamu už totiž nestačí, a to nejen ty v nemocnicích. Auta s vojenskými plachtami se rozjela například do Modeny, Brescie, Parmy či Rimini.

„Pece v bergamském krematoriu dokážou za 24 hodin zpopelnit 25 zesnulých. Vzhledem k počtu úmrtí v minulých dnech je jasné, že nápor nemohou zvládnout,“ uvedla italská tisková agentura Ansa.

Populární italský herec Beppe Fiorello v této souvislosti vyzval Italy, aby na den přerušili společné zpívání na balkonech, které se stalo symbolem celonárodní karantény, a den drželi smutek za všechny oběti. Těch už jsou v Itálii přes tři tisíce.