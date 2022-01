Hrdina dnešních dnů, pan Folau, který je postižený a má závažné problémy s chůzí se nejprve pokusil vyšplhat na strom, to se mu ovšem nepodařilo. Když z něj spadl, smetla ho velká vlna, která ho odplavila do rozbouřeného moře.

A 57-year-old man with walking difficulties got swept to sea by the tsunami over the weekend on his home island of Atata.