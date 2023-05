Český prezident Petr Pavel druhý den návštěvy Ukrajiny jednal ve městě Dnipro na východě země mimo jiné s oblastním šéfem Serhijem Lysakem. Podle Pavla je nyní hlavní posunout se od pomoci ke spolupráci, jež by se mohla rozvinout ve zdravotnictví, vzdělávání, výzkumu či energetice. V Dněpropetrovské oblasti, významně zaměřené na průmysl, chce Česko také kvůli lepší spolupráci otevřít generální konzulát. Podle prezidentovy mluvčí Markéty Řehákové je Pavel první zahraniční prezident, který se po ruské invazi vydal na východ Ukrajiny.

Český prezident Petr Pavel zavítal do města Dnipro na východě Ukrajiny | Foto: ČTK

„Dnes jsem zamířil dál na východ, abych ukázal, že ČR to s patronátem nad Dněpropetrovskou oblastí myslí vážně. Ujistil jsem gubernátora Serhije Lysaka, že na rekonstrukci nejsou sami,“ napsal na twitteru Pavel. Lysak poděkoval Česku za podporu a ocenil také jeho humanitární pomoc. Česká republika má podle prezidenta připravenou řadu projektů, které mohou začít velmi brzy.

„Dosud byla pomoc především humanitární, vojenská a dnes se nám otevírá prostor pro vzájemnou spolupráci,“ řekl novinářům Pavel. „Měli bychom to vnímat jako příležitost pro spolupráci, ne jako jednostrannou pomoc,“ dodal. Ukrajina má podle Pavla co nabídnout.

„Právě v Dnipru, které je velice průmyslovou oblastí, stejně jako je Česká republika průmyslovou zemí, nacházíme spoustu podobností,“ uvedl prezident. Možnosti spolupráce vidí v transferu technologií, ve vzdělávání, výzkumu, dopravě či energetice. Podle Řehákové se Česko v Dněpropetrovské oblasti chce věnovat též spolupráci mezi českými a místními firmami, ale také třeba univerzitami.

Další oblastí je zdravotnictví. I proto Pavel navštívil nemocnici ve městě Novomoskovsk, asi 25 kilometrů od Dnipra, kde se pozdravil se zraněnými vojáky. Nemocnice také dostala darem od firmy Linet devět nemocničních postelí, mezi jejichž významné výrobce Linet patří.

Součástí Pavlova programu bylo také jednání s vedením firmy Škoda Transportation Ukrajina, která by podle Řehákové ráda na Ukrajině uspěla s dodávkami kolejových vozidel.

„Kvůli válce mnoho Ukrajinců ztratilo domov. Asi 200 tisíc z nich našlo útočiště v Dnipru. Zajištění důstojných podmínek pro jejich život je klíčové pro stabilitu Ukrajiny i Evropy,“ napsal Pavel na twitteru.

Pavel navštívil také zařízení pro uprchlíky z jiných ukrajinských oblastí, které je v kolejích Dniprovského stavebního lycea. V Aleji památky hrdinů položením květin uctil padlé vojáky a navštívil rovněž Muzeum historie Dnipra, kde po jeho prohlídce jednal asi dvacet minut se starostou Borysem Filatovem.

Český prezident Petr Pavel zavítal do města Dnipro na východě UkrajinyZdroj: ČTK

Během dne si prezident prohlédl panelový dům, který v lednu v Dnipru zdevastovala ruská střela, přičemž zahynulo pět desítek civilistů včetně dětí. Byl to jeden z nejsmrtelnějších útoků na ukrajinské civilisty; Moskva odpovědnost za něj odmítla. Pavel položil květiny u blízkého pietního místa.

Dnipro, kde před ruskou invazí na Ukrajině žil přibližně jeden milion obyvatel, se podle serveru Meduza stalo centrem pro evakuované z frontových měst, jako je mimo jiné Mariupol, který loni v květnu po těžkých bojích ovládla ruská invazní armáda, nebo Cherson, jenž Ukrajinci loni na podzim po ruské okupaci osvobodili.

Český prezident navštívil v Dněpropetrovské oblasti také polygon, kde se ukrajinské jednotky připravují před odjezdem na frontu. Prohlédl si armádní techniku, kterou poskytlo Česko, a na samohybnou kanónovou houfnici Dana a raketomet Přemysl napsal „Go home, Russians. Until it’s too late.“ (Jděte domů, Rusové. Než bude pozdě.). „Jako velitel jsem svým vojákům vždy stál po boku. Dnes už to není moje role. Přijel jsem, abych jim dodal odvahu,“ uvedl Pavel na twitteru.

Rozsáhlý vzdušný útok

Dněpropetrovská oblast sousedí s regiony, kde se odehrávají boje mezi ruskou invazní armádou a ukrajinskými obránci. Samotné Dnipro leží několik desítek kilometrů od frontové linie a v pátek ráno se stalo jedním z terčů rozsáhlého ruského vzdušného útoku. Při něm podle ukrajinských úřadů přišlo o život 25 lidí; z Dnipra byly ohlášeny dvě oběti.

Český prezident Petr Pavel zavítal do města Dnipro na východě země, kde si prohlédl panelový dům, který v lednu zdevastovala ruská střelaZdroj: ČTK

Pavel přicestoval na Ukrajinu v pátek se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Oba v pátek v Kyjevě jednali i s jejich ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Ten uvítal, že Česko si vzalo patronát nad obnovou Dněpropetrovské oblasti. Na tiskové konferenci v Dnipru Pavel řekl, že se Zelenským a dalšími představiteli jednal zejména o vojenské podpoře.

Pavel už v pátek řekl, že Česko má připravené projekty v pěti oblastech klíčových pro rekonstrukci Ukrajiny, jde o zdravotnictví, energetiku, dopravní infrastrukturu, vodní hospodářství a bydlení.

„Utvrdil jsem si názor, že Ukrajinci jsou národ, který má spoustu problémů jako kterýkoli jiný. Jsou ale v řadě ohledů obdivuhodní v tom, jak si jdou za svým,“ řekl Pavel novinářům.

„Už řadu let jsou v krizi a poslední rok a čtvrt ve velice brutální válce,“ připomněl a ocenil, že Ukrajinci podle něj řeší problémy velice efektivně, rychle, pružně. „V tom bychom se mohli poučit, protože to je něco, co nám chybí,“ dodal český prezident.