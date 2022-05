Novináři se shodli, že takového Olafa Scholze snad ještě nikdy neviděli. Na prvomájovém setkání kancléře s odboráři v Düsseldorfu se z převážně chladně vystupujícího uměřeného politika stala sopka emocí. To, co spustilo Rusko na Ukrajině, nazval „imperialismem“, který nemůže být tolerován.

„Budeme Ukrajinu podporovat penězi i humanitárně. Ale musí být také řečeno: Podpoříme je, aby se mohli bránit. Dodávkami zbraní, jako to činí i další evropské země!“ Závěr svého vystoupení už musel do mikrofonu doslova křičet, protože z davu levicových demonstrantů se ozývaly výkřiky: „Válečný štváč“.

Část německé pacifistické levice, která je navázána i na Scholzovu sociální demokracii (SPD), se rozpomněla na své kořeny z osmdesátých let. Petici pacifistických intelektuálů proti vojenské pomoci Ukrajině podepsalo už na sto tisíc lidí. Scholz, který má navíc ve straně silné proruské křídlo v čele s exkancléřem Gerhardem Schröderem, stojí i proti zcela opačnému tlaku. Podle opozičních křesťanských demokratů (CDU/CSU) dělá Německo pro Ukrajinu příliš málo a dodávky zbraní jdou pomalu.

Předseda CDU Friedrich Merz včera odjel do Kyjeva, aby demonstroval silnou podporu Ukrajině. Je to facka Scholzovi, který se od počátku války do ukrajinské metropole neodvážil.

Výměna za CDU/CSU

V Merzově kroku jde však o víc než jen o gesto vůči Kyjevu. Koaliční partneři SPD, liberální FDP a překvapivě i Zelení, jsou pro daleko tvrdší postup Německa vůči útočícímu Rusku, než jaký dosud hájil Scholz. CDU/CSU jim otevřeně nabízí, že Scholzovu váhající SPD mohou vyměnit za vládu s nimi.

Výsledek německých spolkových voleb totiž tuto možnost bez větších problémů umožňuje. I nová černo-žluto-zelená koalice by měla dostatečnou většinu v Bundestagu. K podobné výměně a odstavení SPD došlo už v roce 1982.