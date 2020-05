"Je mi upřímně líto, co se stalo Jánu Kuciakovi a jeho přítelkyni. Nikdo snad nemůže uvěřit tomu, že bych já dal tyto dva mladé lidi odpravit ze světa jen proto, že Ján Kuciak o mně psal a psal věci, které jsem vyvrátil. Co bych tím získal, vždyť je dalších sto (novinářů), kteří ho zastoupí," řekl Kočner, který se během líčení vyjadřoval k předloženým důkazům. U soudu dříve odmítl vypovídat.

Kuciakovu vraždu si podle obžaloby objednal Kočner ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost. Objednávku reportérovy vraždy podle obžaloby Kočnerova známá a další obžalovaná Alena Zsuzsová předala Zoltánu Andruskóovi, který najal Tomáše Szabóa, jenž spolupracoval se svým bratrancem Miroslavem Marčekem. Kromě Kočnera vinu dříve odmítli Szabó i Zsuzsová.

Spolupráce s policií

Naopak, Andruskó po svém zadržení spolupracoval s policií a loni v rámci řízení o uzavření dohody o vině a trestu přistoupil na trest 15 let vězení. Marček se zase letos v lednu přiznal, že Kuciaka a Kušnírovou v jejich domě v únoru 2018 zastřelil. Kromě toho také uvedl, že v roce 2016 při loupeži zastřelil podnikatele Petera Molnára. Soud první instance mu za to uložil 23 let vězení. Verdikt ale není pravomocný, prokurátor ohlásil odvolání k nejvyššímu soudu.

Vražda investigativního novináře Kuciaka vyvolala na Slovensku největší demonstrace od pádu komunismu v roce 1989 a také politickou krizi, v zájmu jejíhož řešení odstoupil z funkce premiéra šéf sociálních demokratů (Směr-SD) Robert Fico. V čele kabinetu ho nahradil místopředseda Směru-SD Peter Pellegrini, jehož vládu po porážce Ficovy strany v letošních parlamentních volbách vystřídala čtyřčlenná koalice pod vedením premiéra Igora Matoviče.