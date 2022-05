Již tuto neděli si Velká Británie připomene smutné výročí. Pět let od teroristického útoku na koncertě zpěvačky Ariany Grande v Manchesteru. Když před několika dny zavítali princ William a jeho manželka, vévodkyně Catherine, na slavnostní otevření nového památníku útoku, kromě emotivního proslovu prince směrem k pozůstalým titulky britských novin zaplnilo ještě něco. To, jaké měla na sobě náušnice jeho manželka. Drobný zlatý šperk v jejích uších opět připomenul, že členové královské rodiny někdy spíše než slovy komunikují gesty či svým oblečením. A jejich tajná řeč dokáže být opravdu výmluvná - zvládnou jí dávat najevo své pocity, politické názory, ale třeba také to, že se právě nesmírně nudí.

Mistryní v tomto směru je bezesporu královna Alžběta II., která je vzhledem k blížícím se velkým oslavám sedmdesátého výročí nástupu na trůn opět středobodem pozornosti. Královna, jako konstituční monarcha, ve svých otevřených projevech vystupuje nanejvýš neutrálně, nahlas nemluví o svých politických ani jiných názorech. Přesto její tajná řeč nikoho nenechává na pochybách, co si právě panovnice myslí. A jak píší britská média, vévodkyně Kate si začíná královnin styl neverbální komunikace skvěle osvojovat.

Názory skryté ve špercích

Příkladem jsou bezesporu právě náušnice, ve kterých se vévodkyně z Cambridge ukázala před několika dny v Manchesteru. Své modré šaty doplnila zlatými náušnicemi s motivem včely a medové plástve. A ty vyvolaly hotové šílenství. Kromě toho, že se odborníkům na módu očividně líbily, totiž nesly velmi speciální poselství.

„Včela je již přes 150 let jedním z hlavních symbolů Manchesteru, a je dokonce součástí erbu městské rady Manchesteru. Symbolizuje obyvatele jako tvrdě pracující lidi a to, že město bují aktivitou jako v úlu. Po teroristickém útoku z roku 2017 se včela navíc stala symbolem jednoty města proti nenávisti a terorismu. Její obrázek se používal k vyjádření solidarity na sociálních sítích, objevoval se na grafitti po celém městě. Odhadem deset tisíc lidí se rozhodlo nechat si vytetovat včelu jako součást iniciativy na pomoc obětem,“ vysvětluje magazín People.

Podle listu má navíc vévodkyně ke včelám speciální vztah - jako dítě se totiž věnovala včelaření. Její náušnice, zdánlivě obyčejná hezká součást outfitu, tak v sobě nesly zakódovaných hned několik zpráv. „Vévodkyně vždy volí svůj styling s určitým záměrem. Pokud je na návštěvě nějaké země, snaží se jí vzdát hold tím, jakou barvu šatů zvolí,“ připomíná magazín People.

Tajná řeč oblečení a doplňků příští britské královy manželky přitom nachází u příznivců královské rodiny pozitivní odezvu a velkou měrou přispívá k popularitě vévodkyně z Cambridge. „Fanoušci královské rodiny po jejím vystoupení okamžitě zaplavili sociální sítě pochvalnými komentáři o jejím pozorném gestu,“ zmiňuje britský list Express.

Šperky vévodkyně Catherine zvolila jako prostředek vyjádření názoru také před několika týdny, kdy jimi vyslovila podporu Ukrajině. „Při oslavě Commonwealth Day Service letos v březnu si vzala stejné náušnice a náhrdelník, jaké na sobě měla v říjnu 2020 při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho ženou, první dámou Olenou Zelenskou, kteří se svým národem nadále čelí ruské agresi,“ připomíná magazín People. Podle magazínu byla volba šperků velmi jasným gestem. A opět se tak ukázalo, že u britské královské rodiny nese poselství i ten nejmenší detail.

Brož pro Trumpa, kytice pro Putina

Odborníci na královskou rodinu o tomto způsobu komunikace velmi dobře ví, a tak pozorně sledují veškeré detaily především u samotné královny, která je v oboru mistryní. Není proto divu, že když se Alžběta II. měla před několika lety setkat s tehdejším americkým prezidentem Donaldem Trumpem, mnohé servery dopodrobna řešily, jakou si připne na šaty brož. Z minulosti totiž věděli, že brože patří mezi její oblíbené komunikační zbraně.

A panovnice nikoho nezklamala. „Královna svou broží bezpochyby vysílala kódovanou zprávu Donaldu Trumpovi. Při prvním dni Trumpovy návštěvy si na sebe připnula brož, kterou jí věnovali jako znamení přátelství manželé Obamovi. Do konce setkání s tehdy novým americkým prezidentem to bylo královniny brože - Trump 3:0,“ psal třeba list The Guardian.

Podle komentátorů královna Trumpa svými brožemi doslova setřela. „V druhý den státní návštěvy si na sebe vzala brož, kterou dostala od představitelů Kanady, země, se kterou měl v danou chvíli Trump poměrně velké spory. Navíc měl šperk tvar sněhové vločky, což odkazuje na anglické slovo snowflake, termín, který Trump používal pro lidi, kteří s ním nesouhlasí. A v poslední den návštěvy pak královna zvolila brož, kterou si její matka vzala na pohřeb jejího otce, čili šperk, který rozhodně není spojen s radostí,“ uvádí The Guardian.

The Queen’s brooches



First day of Trump’s UK visit: Brooch gifted by the Obamas

Last day: Snowflake brooch gifted by Canada



Odborníci na královskou rodinu tak po Trumpově návštěvě s určitostí tvrdili, že brože jsou jednoznačný způsob, jak královna, v popisu jejíž práce není vyjadřovat se k politickým záležitostem, dává velmi umně najevo svůj názor.

„Je všeobecně známo, že královniny brože mají speciální význam - jako třeba brož symbolizující lásku, kterou si vzala na svatbu prince Williama a vévodkyně Kate. A zapomenout není možné ani na chvíli, kdy měla panovnice na sobě při zahajování zasedání parlamentu klobouk, který velmi jasně odkazoval na vlajku Evropské unie,“ píše list The Guardian. Onen klobouk si panovnice dala v době, kdy byl hlavním tématem ve Spojeném království Brexit.

Královnino setkání s Trumpem si vzhledem k tajným symbolům skrytým ve špercích dokonce vysloužilo přezdívku Válečné umění broží, jak připomíná list The Evening Standard. A dokonce vedlo tak daleko, že se internetem začaly šířit až konspirační teorie také o dalších špercích, které na sobě královna při setkání s tehdejším americkým prezidentem měla.

Pozdvižení vyvolala třeba koruna s rubíny, kterou si panovnice vzala na slavnostní večeři během Trumpovy návštěvy. „Rubíny použité v koruně královna dostala jako dárek ke svatbě od lidu Myanmaru (dříve Barmy). Bylo to symbolické gesto, neboť v barmské kultuře rubíny znamenají ochranu před nemocí a zlem. Poté, co si korunu s těmito kameny vzala na setkání s Trumpem, Twitter doslova explodoval nejrůznějšími teoriemi,“ nastiňuje The Evening Standard.

Královna ale ke komunikaci využívá i další předměty. Třeba po ruské invazi na Ukrajinu, kdy se většina členů královské rodiny nezvykle otevřeně postavila na stranu napadeného státu, se královna podle očekávání slovně nevyjádřila. Při setkání s kanadským premiérem, které se odehrálo několik dní po Putinově vpádu, ale v pozadí za ní na fotce stála obrovská kytice v ukrajinských národních barvách.

„Množství spekulací vyvolala překvapivě obrovská žlutomodrá kytice, sestavená v ukrajinských barvách, která se objevila v pozadí, když královna přijala kanadského premiéra Justina Trudeaua. Květiny byly nepřehlédnutelné," upozorňovala okamžitě BBC.

Ostře sledovaná kabelka

Královna Alžběta II. navíc svými doplňky nevyjadřuje pouze názory na aktuální dění ve Spojeném království i ve světě. Známé je, že svými kabelkami dává najevo třeba to, jak moc se na dané akci nudí nebo baví.

Britská panovnice se na veřejnosti bez drobné (většinou černé) kabelky do ruky téměř neobjevuje. Kabelka je ale v tomto případě mnohem více, než pouhým módním doplňkem. Jejím hlavním úkolem je totiž poblíž stojícím dvorním dámám signalizovat, co právě panovnice chce nebo potřebuje. „Neslouží pouze jako prostor pro nezbytnosti, které potřebuje mít královna u sebe. Panovnice prostřednictvím ní vysílá signály svému týmu,“ potvrzuje pro server Newsweek odbornice na královskou rodinu Kristen Meinzerová.

Hitlerovi byla trnem v oku. Královnu matku měl za nejnebezpečnější ženu Evropy

Pozice královniny kabelky vypovídá o tom, zda se panovnice nudí či nikoliv. „Předpokládá se, že pokud se nachází někde na akci, kde konverzuje s různými lidmi, tak když přeloží kabelku z jedné ruky do druhé, naznačuje tím svému personálu, že by někdo měl přijít a zapojit se či přerušit nebo ukončit konverzaci,“ nastínila Meinzerová.

Pokud pak královna položí kabelku na zem, je to signál, že si přeje rozhovor okamžitě ukončit, protože ji nesmírně nudí. Když při večeři položí kabelku na stůl, znamená to, že chce do pěti minut z akce zmizet.

Šaty pomsty

Šatník je pro ženy z britské královské rodiny obecně velmi silnou komunikační zbraní. Třeba pro zářivé barvy, které mají kostýmy královny Alžběty II., existuje zcela jiné vysvětlení, než že by si královna právě v takových barvách libovala. Do pestrých barev je totiž oblékána hlavně proto, že jako královna by měla v každé společnosti zazářit a být středem pozornosti.

Své šaty jako prostředek pro vysílání různých signálů používají i další. Legendární byl třeba vzkaz, který prostřednictvím svých šatů vyslala princezna Diana v době, kdy bylo její manželství s princem Charlesem v troskách. Když následník trůnu poprvé v televizi přiznal milenecký vztah se svojí současnou manželkou, Camillou Parker-Bowlesovou, princezna Diana se ve stejné chvíli objevila na společenské akci v pro ni zcela netypickém kousku - malých černých šatech s odhalenými rameny a dekoltem. Její sexy oděv dostal přezdívku šaty pomsty a podle odborníků na módu mluvil velmi jasnou řečí - Koukej, o co jsi přišel.

Jako velmi jasné znamení byly vnímány také šaty, které si na své poslední vystoupení v roli pracující členky královské rodiny vzala manželka prince Harryho, vévodkyně Meghan. Ta se po celou dobu svého působení v královské rodině oblékala buď do jemných nebo neutrálních barev - černé, tmavě modré, pastelové, krémové. Ovšem ve chvíli, kdy se ona i princ Harry rozhodli oficiálně z královské rodiny odejít a v jejich původních rolích je čekaly tři poslední akce, objevila se vévodkyně ze Sussexu v šatech zcela výrazných barev - křiklavě tyrkysové, červené, a smaragdové.

A jednoznačně na sebe strhla veškerou pozornost. „Zpráva, kterou šaty vysílaly, byla jednoznačná - ona a princ Harry možná opouštějí královský život, ale jejich sláva je nepopiratelná. Členové královské rodiny jsou známí tím, že módu používají pro vyjádření kontextu, ať už jde o gesto diplomatické nebo osobní. A zpráva, kterou chtěla sdělit Meghan, byla v tomto případě opravdu hlasitá,“ píše Town and Country Magazine.