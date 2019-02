Tajemství spokojeného života Švédů tkví v usilovné práci a následném odměňování se kávou a chutným zákuskem, který voní po skořici, kardamomu či vanilce. Díky receptům Deníku si na švédských sladkostech můžete pochutnat i vy.

Švédskému řetězci IKEA vděčíme nejen za nábytek přijatelných cen, ale také za osvětu ohledně švédských tradic a receptů. Před příchodem nábytkového řetězce na český trh mnozí z nás ani netušili, jak populární mohou být kuličky z mletého masa s bramborovou kaší nebo jak skvěle chutná losos se sýrovou omáčkou. Tyto dvě hvězdy švédských menu nejsou ale zdaleka to jediné, čím by se švédská kuchyně mohla pochlubit.

Mezi místními je populárnější sladké pečení, které koresponduje s dlouho praktikovanou tradicí zahrnující kávu a zákusek. Jmenuje se fika. Jde o společenský jev, při kterém se známí a kolegové scházejí nad šálkem kávy či čaje a zákuskem. Fika se děje kdykoliv, ráno i večer, a kdekoliv, doma nebo v kavárně, a to klidně i sedmkrát týdně. „Fikovat“ můžete po vzoru Švédů klidně i sami doma s vlastním moučníkem.

Kouzlo koření

Pečení podle tamějších receptů nevyžaduje téměř žádné neobvyklé suroviny. Vedle cukru, másla, mandlové mouky, vajec, sušeného ovoce a kvasnic využívají seveřané koření, které je u nás velmi dobře dostupné. Jedná se o skořici, vanilku a kardamom.

Poslední z nich je k dostání v několika podobách – jako zelené tobolky plné semínek, které musíte vyloupat, celá semínka nebo již namleté koření. Nejvýraznější chuti dosáhnete se semínky, která rozdrtíte v hmoždíři těsně před pečením. Cena mletého kardamomu je vyšší než u ostatních forem koření, ale pokud nemáte hmoždíř, bude jeho koupě nejpraktičtější.

Originální kuchařka

Švédsko je kromě divoké přírody, dlouhé a tmavé zimy či nadměrné spotřeby kávy výjimečné i tím, kolik sladkého pečiva slaví svůj vlastní den. A možná právě proto v této severské zemi vzniklo tolik báječných sladkých receptů, které se proslavily po celém světě.

Průřez těmi nejtradičnějšími včetně perníčků, mandlového dortu a skořicových šneků nabízí nová sladká švédská kuchařka Fika od foodblogerky Kristiny Lund, kde se kromě receptů dozvíte i informace o původu sladkého pečiva či zajímavosti o švédském slunovratu midsommar i o pravých švédských Vánocích. Kniha je rozdělena podle ročních období, a tak se jí můžete inspirovat teď stejně jako v průběhu horkého léta.

Mazarinovy koláčkyNa 15 kousků, 1 hodina + chlazení, středně složité



Suroviny na těsto: 100 g másla pokojové teploty, 45 g třtinového cukru, 1 vejce, 180 g hladké mouky



Suroviny na náplň: 100 g másla, 100 g krystalového cukru, 3 vejce, 200 g mandlové mouky, 20 ml Amaretta



Suroviny na polevu: 120 g moučkového cukru, 15 ml vody, špetka červené potravinářské barvy



Postup: Na těsto vyšlehejte máslo spolu s cukrem doběla. Přidejte vejce a opět zašlehejte. Nakonec přisypejte mouku a zpracujte měkké těsto, které nechte asi hodinu chladit v lednici. Mezitím si připravte náplň. Rozpusťte máslo, nechte zchladnout a ruční metličkou ho promíchejte s cukrem. Po jednom přidávejte vejce a vždy zašlehejte. Náplň by měla být světlá a nadýchaná.



Nakonec vmíchejte Amaretto a mandlovou mouku. Troubu předehřejte na 180 °C. Z těsta vyválejte plát o tloušťce 3 mm a vyložte jím hliníkové formičky nebo formičky na tartaletky o průměru 6–8 cm. Každou formičku naplňte mandlovou náplní asi do 2/3 a pečte 15–20 minut, dokud se koláčky nenafouknou a nezezlátnou na povrchu. Nechte je vychladnout.



Cukrová poleva. Moučkový cukr prosejte do misky, abyste odstranili všechny hrudky. Přidejte vodu, potravinářskou barvu a metličkou rozmíchejte do podoby husté polevy. Každý koláček polijte lžičkou polevy a nechte ztuhnout. Můžete je také ozdobit sušenými okvětními plátky květin.

Kynutí šneci s kardamomemNa asi 30 šneků, do 1 hodiny + kynutí, středně složité



Suroviny na těsto: 150 g rozpuštěného másla, 90 g krystalového cukru, 1/2 lžičky soli, 2 lžičky mletého kardamomu, 500 ml mléka, 50 g čerstvých kvasnic, 800 g hladké mouky



Suroviny na náplň: 150 g másla, 90 g krystalového cukru, 3 lžíce mletého kardamomu, 1/2 lžičky soli, 50 g mandlové mouky, 20 ml mléka



Suroviny na dokončení: 1 rozšlehané vejce na potření, 100 g krystalového cukru na obalení



Postup: Ve velké míse smíchejte rozpuštěné máslo, cukr, sůl a kardamom. Mléko ohřejte v hrnci, aby bylo jen mírně vlažné, odstavte z plotny a rozdrobte do něj kvasnice. Míchejte, dokud se nerozpustí, a pak mléko promíchejte se směsí másla. Po částech přidávejte mouku a zpracujte hladké a vláčné těsto. Pokud příliš lepí, přisypejte trochu mouky. Přikryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě kynout 45–60 minut, dokud těsto nezdvojnásobí svůj objem.



V mezičase si připravte kardamomovou náplň. V hrnci rozpusťte máslo, přidejte cukr, kardamom, sůl, mandlovou mouku, mléko a pořádně promíchejte. Nechte mírně ztuhnout v lednici, aby se náplň dala dobře roztírat. Vykynuté těsto rozdělte na dvě stejně velké části. Jednu část odložte stranou, z druhé vyválejte plát o velikosti 40 × 50 cm a rozetřete na něj polovinu náplně.



Těsto natřikrát přeložte (jako dopisní papír) a nakrájejte z něj pásky o šířce 2 cm. Každý pásek stočte do podoby uzlíku a skládejte na plech vyložený pečicím papírem. Totéž zopakujte s druhou polovinou těsta a následně šneky nechte pod utěrkou ještě půl hodiny kynout. Horkovzdušnou troubu předehřejte na 180 °C. Před pečením šneky potřete vajíčkem. Do misky nasypejte cukr a šneky v něm obalte. Pečte 15–20 minut, dokud nezezlátnou a nechte je vychladnout na plechu.

Mrkvový koláčNa 1 koláč, do 1 hodiny, snadné



Suroviny na těsto: 2 lžíce strouhaného kokosu, 200 g mrkve, 2 vejce, 80 g třtinového cukru, 100 ml slunečnicového oleje, 100 g hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, 1/2 lžičky jedlé sody, špetka soli, 1 vrchovatá lžička skořice, 1/2 lžičky mletého kardamomu, 1/2 lžičky mletého zázvoru, 50 g vlašských ořechů



Suroviny na krém: 300 g krémového sýra, 40 g moučkového cukru, 15 ml mléka, 2 lžičky citronové šťávy, hrst kokosových lupínků



Postup: Troubu předehřejte na 175 °C. Formu o průměru 20 × 30 cm vymažte tenkou vrstvou oleje a vysypejte strouhaným kokosem. Mrkev očistěte a nastrouhejte najemno. Ve velké míse prošlehejte vejce, cukr a olej. V jiné míse promíchejte mouku, prášek do pečiva, sodu, sůl a koření. Prosejte přes síto a vmíchejte k tekutým surovinám.



Vlašské ořechy nasekejte nahrubo a spolu s mrkví přidejte do těsta. Těsto vlijte do formy, uhlaďte a pečte 30–35 minut, dokud není koláč na povrchu zlatavý. Nechejte vychladnout. Na krém vyšlehejte krémový sýr s cukrem a mlékem dohladka, pak vmíchejte citronovou šťávu. Krém natřete na vychladlý koláč. Kokosové lupínky nasucho opražte na pánvi a hlídejte, aby se nepřipálily. Posypejte jimi mrkvový koláč a servírujte.

Princeznin dortNa 1 dort, 1 hodina a 20 minut + chlazení, pro zkušené



Suroviny na korpus: 4 vejce, 160 g krystalového cukru, 80 g hladké mouky, 80 g kukuřičného škrobu, 2 lžičky prášku do pečiva



Suroviny na krém: 350 ml 33% smetany ke šlehání, 150 ml plnotučného mléka, 2 žloutky, 40 g krystalového cukru, 15 g bramborového škrobu, 3 plátky želatiny, zrníčka z 1/2 vanilkového lusku



Suroviny na dokončení: 600 ml 40% smetany ke šlehání, 400 g marcipánu, pár kapek zelené gelové potravinářské barvy, růžičky na ozdobu



Postup: Troubu předehřejte na 175 °C. Dno i boky dortové formy o průměru 23 cm vyložte pečicím papírem. Na korpus vyšlehejte vejce s cukrem do bílé nadýchané pěny, trvá to asi 5 minut. Mouku, kukuřičný škrob a prášek do pečiva prosejte do vaječné pěny a ručně promíchejte. Těsto nalijte do formy a pečte asi 40 minut. Pro jistotu vyzkoušejte špejlí, jestli už je korpus propečený. Dortový korpus nechte vychladnout, pak ho rozřízněte na dva stejně široké pláty.



Na vanilkový krém v hrnci smíchejte 150 ml smetany, mléko, žloutky, cukr a škrob. Za stálého míchání zahřívejte na mírném plameni, dokud směs nezhoustne jako pudink, poté odstavte. V krému nesmí být cítit chuť škrobu – pokud ji stále cítíte, vraťte krém zpět na plotnu a ještě chvíli vařte. Plátky želatiny vložte do misky se studenou vodou a nechejte je 5 minut nabobtnat.



Krém přemístěte do kovové misky, vložte do něj plátky želatiny, rozmíchejte a nechte chladnout v pokojové teplotě. Často krém míchejte, aby se na něm netvořil škraloup. V mezičase vyšlehejte zbylých 200 ml smetany s vanilkovými zrníčky do pevné šlehačky. Ve chvíli, kdy má krém pokojovou teplotu, do něj ručně a velmi pomalu vmíchejte šlehačku.



Na servírovací tác umístěte bočnici formy, ve které jste pekli dort, a vložte do ní spodní část korpusu. Zalijte vanilkovým krémem a přiklopte horní částí korpusu. Takto připravený dort nechte alespoň 2 hodiny ztuhnout v lednici. Smetanu vyšlehejte do tuha a navrstvěte ji na dort již bez bočnice, a to do podoby kopečku.



Boky dortu potřete tenkou vrstvou šlehačky, aby na nich držela marcipánová vrstva. Marcipán obarvěte nazeleno. Pracovní prostor posypejte vrstvou moučkového cukru a z marcipánu vyválejte tenký plát o průměru 35 cm a pokryjte jím povrch dortu. Uhlaďte a přebývající okraje odřízněte nožem. Dort ozdobte živými růžičkami. Princeznin dort nechte hodinu chladit v lednici a poté servírujte.