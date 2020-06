Mezi trojicí zemí s největším rozšířením nákazy koronavirem už nefiguruje žádný stát Evropské unie. První místo ve smutném žebříčku mají stále Spojené státy s asi 1,7 miliony nakažených a téměř sto tisíci úmrtí. Na druhém místě je Brazílie s 365 tisíci případy a 22 tisíci úmrtí, na třetím pak Rusko s 353 tisíci nakažených.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Tamní statistika úmrtí, kterých je oficiálně jen 3633, ale neodpovídá skutečnému počtu, protože pro ruské úřady se zapisují mezi oběti jen ty, u nichž byl koronavirus jedinou příčinou úmrtí. Většina zemí světa ale do těchto počtů registruje všechny, u nichž byl virus před smrtí prokázán.

Zatímco v těchto třech zemích, podobně jako v jiných částech světa, je nákaza stále na postupu (byť v USA čísla také klesají), Evropa má zřejmě to nejhorší za sebou.

Proto také mohly mnohé i velmi postižené země Evropské unie začít rušit nejtvrdší restriktivní opatření a vracejí se k normálnějšímu životu. Také s vidinou blížící se turistické sezony, která je pro mnohé evropské země z ekonomického pohledu naprosto klíčová.

Španělé už i na pláže

Velké rozvolňování začalo včera i ve Španělsku, virem vůbec nejpostiženější zemi EU. Úřady v regionech hlavního města Madridu a Katalánska, které v zemi patří k nejhůře zasaženým oblastem, podle ČTK otevřely parky a muzea. Svým obyvatelům rovněž povolí užívat si zahrádek restaurací a barů.

V téměř polovině Španělska budou už moci lidé v omezeném počtu i do vnitřků restaurací, kin, divadel a nákupních center. V méně postižené části Španělska se otevřely už i pláže. Turisté, kteří od 1. července do Španělska přijedou, už podle tisku nebudou muset do karantény.

V Itálii, původním evropském centru nákazy, otevírají tělocvičny, bazény a sportoviště. Uvolnění se týká i obchodů, kaváren a kostelů. Úřady ale podle agentur stanovily přísná pravidla, která obyvatelé musí dodržovat.

V sousedním Slovensku zase díky státní mobilní aplikaci už nemusí lidé přijíždějící do země do státní, ale jen domácí karantény.

Zdroj: Deník