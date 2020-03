Kdyby nebylo posledních dramatických událostí, hrála by dnes olomoucká Sigma fotbalovou ligu s Příbramí. A já bych brblal, že se mi do nečasu nechce. Jak rád bych teď vyrazil! Myslím, že všem sportovním fanouškům to dost jasně vykresluje vážnost situace. Na Příbram!

Taky měly začít nižší fotbalové soutěže a naše Litovel se chystala rozdat si to s Medlovem. To je takové menší derby. Kluci se navzájem znají. Navíc se na ten zápas těšili celou zimu.

Pobavila mě zpráva od trenéra Litoveláků, tak se o ni podělím. „Psal jsem klukům, že sraz bude hodinu před zápasem. A všichni odpověděli, že budou mít asi zpoždění.“ Humor zkrátka pořád jede. Ne nadarmo si už sami říkáme „smějící se bestie“ a jiné národy často náš specifický humor nechápou.

Přidám ještě jeden tip na překonání víkendu v karanténě, i když je jen pro otrlejší.

„Posaďte se s lahví skotské či rumu před ČT24 a pokaždé, když uslyšíte slovo koronavirus, si dejte panáka. Rekordman prý vydržel 57 minut, než upadl do kómatu.“

Zpátky do reality, která tak rozesmátá bohužel není. Další a další lidé, známí i neznámí míří k Novým Zámkům na testy, protože měli kontakt s těmi, u kterých se nákaza prokázala. Je ale samozřejmě dobře, že testy probíhají. I když systém třeba vypadá místy chaoticky, nezbývá nám, než věřit odborníkům.

Troufnu si říct, že by se teď rád nechal otestovat každý. Nejistota, která nás všechny obklopuje, je těžko popsatelná. Není ale správné, aby si lidé vymýšleli, že mají příznaky nemoci, jen proto, aby se dostali na testy, jak o tom reportují lékaři. Nechte prosím lékařský materiál i pozornost zdravotníků těm, kteří ji doopravdy potřebují. I kdyby vás teď někdo otestoval, stejně vám to dá jen jistotu, že jste negativní v konkrétní den odběru.

Nejlíp si navzájem pomůžeme tak, že budeme dodržovat pravidla a ven budeme vycházet jen v nezbytných případech. Až to všechno skončí, všechno si velkolepě vynahradíme, o tom už teď nepochybuji.

Musím se taky ještě vrátit na ten studený balkon. Včera večer se u nás na sídlišti poprvé masově potleskem děkovalo lékařům, zdravotníkům, dobrovolníkům, prodavačům a vůbec všem, kteří v nelehkých podmínkách zajišťují základní chod města.

Těm, pro které bylo určeno, prý udělalo tohle poděkování velkou radost. A to je nejdůležitější. Jinak si o podobných projevech může každý myslet, co chce. Bylo to vážně docela fajn. Takový projev sounáležitosti a dodání si odvahy a energie ke zvládnutí těžkostí. Když už nic, tak uvidíte, že v tom nejste sami.

Tak dnes večer v osm znovu. Teple se oblečte a poděkujeme jim znovu.

Jo a nezapomeňte, že nic netrvá věčně. Spolu to vydržíme.