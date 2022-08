Čtyřiaosmdesátiletá Alena z Orlickoústecka žije v domě s pečovatelskou službou. „To zdražování zvládáme velmi těžce. Vždy jsem si odkládala peníze, abych měla něco stranou pro případy, kdyby se mi něco stalo nebo kdyby se mi porouchala televize. Jenže z toho už jsem teď musela brát, protože už mi nic nezbylo z částky, kterou mám na měsíc,“ líčí. Vysvětluje, že spolu s dalšími seniory žije v nájemním bytě, ale pouze ve výpůjčce, jak je uvedeno ve smlouvě. „Tím pádem nemáme vůbec možnost zažádat o nějaký příspěvek na bydlení. Je to hodně blbý, ale nic s tím asi nenaděláme,“ dodává rezignovaně.

Stále tak musí šetřit a obracet každou korunu. „Dlouho vždycky zvažuji, zda si koupit něco na přilepšenou, třeba trochu ovoce, je to opravdu těžké.“ Vypočítává, že bere důchod ve výši 14 tisíc korun. V domově platí měsíčně téměř 5 tisíc korun jen za bydlení, zvlášť platí energie a další poplatky v rámci inkasa. „Za elektriku jsem platila čtyři stovky a ještě mi někdy trochu vraceli, teď už platím osm set a počítám, že mi to taky nebude stačit,“ pokračuje. Celý měsíc pak musí vyžít s dvěma až třemi tisíci korunami.

Mohla by si také hradit obědy, jelikož ale vyjde jeden na sto korun a dalších dvacet je za donášku, nedělá to. „Spíše si něco rychlého a lehkého uvařím. Pro mě ale ani ten nákup surovin není jednoduchý, chodím po operaci kolena o dvou francouzských holích a na nákup s chodítkem. Ale nevadí mi to, aspoň se hýbu,“ popisuje. Někteří její spolubydlící berou příspěvek na péči coby nemohoucí, ani na ten ale ona prý nemá nárok, když je ještě schopná trochu chodit.

Často prý slýchá argument, že staří lidé už nic nepotřebují. „To je částečně pravda. Ostatně oblečení mám většinou po kamarádce, co ztloustla. Ale boty si musí člověk koupit sám, a ty jsou hodně drahé. Navíc kde je sehnat, když se daleko nedostanu a donáška od pečovatelské služby se platí,“ přemítá.

"Vysoký" důchod, "vypůjčený" byt

Kvůli své složité finanční situaci zašla na městský úřad a navštívila i Občanskou poradnu. Všude ale jen slyšela: „Nemáte nárok. Jak jste ve výpůjčce, nemáte na nic nárok.“ Pomoc od své rodiny nechce, vnučka studuje, vnuk staví dům, dcera splácí hypotéku. „Bylo by mi hloupé za takovéto situace po nich něco chtít. Musím si s tím poradit sama,“ vysvětluje.

Úřednice z Občanské poradny, instituce, jež funguje pod Oblastní charitou, kam se paní Alena obrátila o radu, potvrdila její příběh i skutečnost, že s bytem ve výpůjčce nemá nárok na příspěvek na bydlení. Na dávku v hmotné nouzi má prý paní Alena příliš vysoký důchod. Podle pracovnice Občanské poradny by jí teoreticky mohl vzniknout nárok na doplatek na bydlení, ale i na ten by musela mít nízký příjem a dostatečně vysoké náklady na bydlení.

Pokud by měla klasickou nájemní smlouvu na byt, nárok na příspěvek na bydlení by jí pravděpodobně vznikl. Na dotaz, jak standardní je pro domy s pečovatelskou službou smlouva o výpůjčce bytu, ačkoliv se za něj platí nájem, úřednice odpověděla, že se s takovýmto dokumentem setkala poprvé.

Senioři nad 65 let, kteří žijí sami, patří podle dat Českého statistického úřadu po samoživitelkách k druhé nejčastější skupině, která má problém vyjít s penězi. Ženám v seniorském věku se vede ještě hůře než mužům, protože oproti nim měly výrazně nižší plat, a tudíž mají i nižší důchod.