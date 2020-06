ON-LINE ke koronaviru ZDE

Návrh vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) ohledně otevření hranic s Rakouskem a Německem dnes schválila vláda. Nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19, zároveň zůstává v platnosti opatření neumožňující vstup do Česka turistům.

Pro lety v Schengenu se budou moci od úterý využít další letiště v ČR v Brně, Ostravě, Karlových Varech, Pardubicích a Praze-Kbelích, rozhodla vláda.

"V rámci rozvolňování podmínek budou kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem cílené a namátkové, policie nebude kontrolovat každého cestujícího. Místa bude policie vybírat flexibilně na základě vyhodnocení epidemiologického rizika ve spolupráci s hygieniky. Dojde tak k zásadnímu snížení personální náročnosti kontrol pro policii a otevření dalších míst pro překračování hranic," uvedl resort.

"Rozšiřuje se seznam míst pro překročení hranic - silniční, železniční přechody. Pokud jde o vnitřní hranici, jde ji překračovat například v Karlových Varech nebo v Pardubicích. Kontroly budou pouze namátkové, nebude kontrolován každý," prohlásil na tiskové konferenci vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Pro lety v schengenském prostoru se budou moci od úterý nově využít i další letiště v České republice, a to v Brně-Tuřanech, Ostravě-Mošnově, Karlových Varech, Pardubicích a Praze-Kbelích. Dosud byla pro mezinárodní lety otevřena pouze pražská Ruzyně.

Přesunutí chytré karantény

Vláda dnes také schválila přesunutí takzvané chytré karantény, která ode dneška formálně náleží pod ministerstvo zdravotnictví. Dosud chytrou karanténu vedl 90členný centrální řídící tým zřízený pod armádou jako poradní orgán vlády vedený náměstkem Romanem Prymulou. Ten se nyní stane vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Podle ministra Vojtěcha půjde o post vědeckovýzkumný, který se nebude krýt s kompetencemi ve zdravotnictví. Na ministerstvu Prymula skončí do konce týdne.

Sám Prymula Českému rozhlasu řekl, že počítá s přechodem pod Úřad vlády ČR od 1. června. "Dominantně se budu věnovat vědě, zůstal bych i v klinickém týmu. Neměl bych zodpovědnost za chytrou karanténu, která by přešla pod hlavní hygieničku," popsal pro Český rozhlas Plus Prymula své představy další kariéry.

Prvním cílem projektu chytrá karanténa bylo zrychlit a zautomatizovat dohledání kontaktů každého nakaženého, případně místo jeho nákazy. Jde o rozhovor, který vede s nakaženým pracovník krajské hygienické stanice. Nově například může údaje od pacienta při telefonátu rovnou zanášet do informačního systému.

„Chytrá karanténa by nám měla zrychlit testování, zrychlit vyhledávání kontaktů. Už teď se chytrá karanténa osvědčila, zejména v ohnisku nákazy v Karviné i v Praze,“ řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle něj chytrá karanténa výrazně pomůže v případné druhé vlně nákazy.

"Budeme i nadále spolupracovat s Armádou ČR, je zde velká pomoc od vojáků. Centrální řídící tým ale bude zrušen k 30. červnu 2020 a bude převeden pod Ministerstvo zdravotnictví. Bude zřízen speciální odbor, který se tomu bude věnovat," dodal Vojtěch.

Kadeřníci bez štítu

Kadeřníci již také podle ministra nebudou muset používat ochranný štít. „Je však nutné mít roušku, protože to riziko nákazy je zde skutečně vysoké, je rovněž nutné roušku měnit každé dvě hodiny,“ dodal.

Úleva čeká i kancelářské profese. "Děláme určité rozvolnění. Udělali jsme rozvolněné opatření pro kancelářské profese. Obecně pokud zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě (výrobní haly, továrny) dodržují rozestupy dva metry, tak roušku mít nemusí," řekl také Vojtěch.

Roušky rovněž nebudou muset mít řidiči MHD, a to pokud nejsou v blízkém kontaktu s cestujícími. Roušky pak nebudou muset mít lidé ani v bazénech a to za předpokladu, že dodržují rozestupy.

Dosud nemuseli mít roušky lidé v případě rizikové práce třetí a čtvrté třídy v zátěži teplem. Zákon o veřejném zdraví rozděluje práci podle rizikovosti do čtyř tříd a vyjmenovává různé rizikové faktory, proč je riziková.

K situaci ve školství se na tiskové konferenci vyjádřil i ministr školství Robert Plaga (ANO). „Vláda schválila jednu změnu. Týká se to žáků ve speciálních školách. Pokusíme se otevřít i speciální školy pro děti s mentálním postižením či autismem k 1.6. Účast žáků bude dobrovolná, je ale nutné dodržovat některá ze zavedených opatření."

Podle něj se od 8.6. budou moci vrátit do školy i žáci druhého stupně, pokud to situace dovolí. „Školy mohou možnost využít, ale pokud nebudou schopny zajistit podmínky, tak možnost využít nemusí. Studenti středních škol se mohou za určitých podmínek vrátit už 1.6. Vše je ale dobrovolné," dodal ministr školství Robert Plaga (ANO).

Konec omezení v obchodech

Od úterý přestane v Česku také platit omezení, podle kterého mohou do větších obchodů s potravinami, hygienickým zbožím, kosmetikou a drogerií v době mezi 08:00 a 10:00 jen osoby starší 65 let. Opatření z druhé poloviny března mělo ochránit seniory jako hlavní rizikovou skupinu před nákazou nemocí covid-19.

Vláda na dnešním jednání schválila také návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na další finanční pomoc firmám. Jedná se o tzv. režim C programu Antivirus, tedy odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců.

"Vláda schválila dva mé návrhy. Podnikatelé budou mít jistotu na tři příští měsíce, celý režim bude splňovat podmínku střednědobého rámce," prohlásila na tiskové konferenci vlády ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Cílem opatření je zmírnit ekonomické dopady epidemie nemoci COVID-19 na zaměstnavatele a zejména na zaměstnanost. Jde o další cílenou podporu za účelem zachování maximálního počtu pracovních míst.

"Firmám do 50 zaměstnanců by stát mohl odpustit sociální odvody za červen až srpen. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem by nemohl snížit mzdy," řekla Maláčová.

Snížení DPH

Vláda rovněž schválila snížení Daně z přidané hodnoty (DPH). Ta by měla u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vleky a vstupného do saun a dalších podobných zařízení klesnout z 15 na 10 procent. Dále by měla klesnout o čtvrtinu silniční daň u nákladních aut nad 3,5 tuny.

"Za současné účinné právní úpravy, když vznikne firmě ztráta, tak ji může uplatnit a odečíst ji v následujících pěti letech. Když jí vznikne ztráta i v roce 2020, tak ji může uplatnit zpětně," řekla ministryně Alena Schillerová (za ANO) na tiskové konferenci vlády.

Podle schváleného návrhu firmy budou moci také uplatňovat daňovou ztrátu zpětně a obce zřejmě získají oprávnění osvobozovat od daně z nemovitostí kvůli mimořádným událostem. Zemědělcům by se mohla zkrátit lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně u tzv. zelené nafty z 60 na 40 dnů.

Balíček navrhuje MF projednat v Parlamentu ve zrychleném režimu v rámci stavu legislativní nouze.