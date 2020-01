Atentátem na jednoho z nejvlivnějších představitelů Íránu Kásima Sulejmáního Spojené státy americké zažehly jiskru v blízkovýchodní nádrži plné výbušného oleje. Prezident Donald Trump uvedl, že tímto útočným aktem zabránily válce, velká část světa si ale myslí opak. O zhodnocení situace Deník požádal velvyslance ČR ve Washingtonu a arabistu Hynka Kmoníčka.

Český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

USA vstupují do volebního roku, na jehož konci bude známo jméno nového prezidenta. Do jaké míry s tímto faktem souvisí zabití velitele íránských jednotek Kuds generála Kásima Sulejmáního?

Souvisí asi tak z 50 procent. Z pohledu volební kampaně, která již de facto v USA běží několik měsíců, se jedná o výrazný vzkaz tvrdému jádru Trumpových stoupenců, a to přesně jazykem, který mají rádi. Pro ně to znamená, že zatímco Hillary Clintonové se podařilo ztratit v Libyi ambasádu a velvyslance, Trumpova administrativa trestá již samotný vstup na půdu americké ambasády v Bagdádu zabitím nejvlivnějšího, ale také mediálně nejviditelnějšího íránského vojáka v regionu. Z jejich pohledu je tak „Amerika znovu veliká“ a zbytek neřeší.