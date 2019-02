/INFOGRAFIKA/ České fotbalové týmy se snaží zbrojit na jaro. Deník vybral šest nejlepších (nejzajímavějších) přestupů zimy. Kdo by mohl v lize zazářit? Podívejte se na žebříček, který zahrnuje i komentář regionálních osobností - stále aktivních hráčů.

Takto fotbalisté Plzně oslavili gól Romana Procházky. Jeho trefa přinesla naději, euforii posléze vystřelil Lukáš Hejda. | Foto: ČTK/AP/Alexander Zemlianichenko

1. ALEX KRÁL (20)

Teplice → Slavia

Přestup zimy. Kudrnatého stopera chtěla i Sparta, jezdili se na něj koukat skauti z Evropy. On se však rozhodl vrátit do Edenu.

Komentář hvězdy z regionu

Ondřej Vrzal, hráč Dukly Jižní Město: „Co víc si Slavia může přát? Král je důrazný, vysoký a technicky skvěle vybavený stoper. Vezme si míč a dokáže ho vyvézt, vzít akci na sebe. Jasně, ve Slavii ho nečeká nic snadného, ale myslím, že ho uvidíme v základní jedenáctce. A časem snad i v reprezentaci.“

2. DAVID KARLSSON (24)

Norrköping → Sparta

Naděje ze Švédska. Dobré znamení? Rychlý šikula se nebojí důrazné hry. Mimochodem, jeho celé jméno zní: Jens David Joacim Moberg Karlsson.

Komentář hvězdy z regionu

Štěpán Zahálka, hráč Admiry Praha: „Karlsson je pro mě velkou neznámou. Jsem velmi zvědavý, jak se mladému Švédovi povede aklimatizace na zdejší fotbalové prostředí, prosadit se v nabitém týmu pražské Sparty a vyrovnat se s tlakem, který bude po nepovedeném konci podzimu v klubu ještě citelnější.“

3. JOEL KAYAMBA (26)

Opava → Plzeň

Neúnavný dříč. První fotbalista z Konga v plzeňském dresu. Jeho příběh plný fotbalových strastí se začíná obracet v happy end.

Komentář hvězdy z regionu

Petr Knakal, hráč Doubravky: „Myslím, že Plzeň udělala dobrý přestup. Kayamba je zajímavý hráč, rychlý dynamický a technický, vloni v lize patřil k nejlepším. Dokáže góly připravit i střílet. Domluví se česky, takže snáze zapadne do kabiny. Pro hru Viktorie bude oživením.“

4. LIBOR KOZÁK (29)

Livorno → Liberec

Konec strádání? Kozák opustil Itálii, kde dal gól naposledy v říjnu roku 2017. Chtěl ho Jablonec, on si vybral rivala z Liberce.

Komentář hvězdy z regionu

Jiří Štajner, útočník Chrastavy: „Liberec takového hráče potřeboval. Nevím, do jaké formy se Kozák dokáže dostat, v posledních letech toho moc nenahrál, ale třeba dá na jaře deset gólů. Ovšem musí na tom pracovat celé mužstvo, sám útočník nic neudělá. Na podzim tam totiž kvalitních přihrávek moc nebylo.“

5. VÍT BENEŠ (30)

Vasas → Olomouc

Navrátilec. Beneš před odchodem z Jablonce patřil mezi nejvíce ceněné stopery v tuzemsku. Ovšem v Maďarsku sešel z očí.

Komentář hvězdy z regionu

David Rozehnal, hráč Kožušan: „Měl by přinést zkušenosti a jistotu. Přesně to Sigmě chybělo. Na podzim nebyla obranná činnost celého týmu dobrá a věřím, že Beneš to změní. Také by mohl pomoct v dalším rozvoji Václavu Jemelkovi, který vedle zkušeného hráče ještě víc vyroste.“

6. NEMANJA KUZMANOVIČ (29)

Opava → Ostrava

Slezská bomba. Přestupy mezi Opavou a Ostravou nejsou moc obvyklé. Tahle výjimka stála za to: srbský fotbalista přišel Baník na osm milionů.

Komentář hvězdy z regionu

Peter Drozd, hráč Mokrých Lazců: „Kuzmanovič disponuje směrem do ofenzivy velkou kvalitou. V Opavě podával kvalitní výkony, vyšplhal se až do role kapitána. S českým fotbalem je dobře sžitý, nebude mít problém s adaptací. Baníku by se mohl hodit: Milan Baroš stárne a bratři Šašinkové se potřebují ještě vyhrát.“