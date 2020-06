Zájemci o studium maturitních oborů budou dělat v pondělí a úterý na středních školách jednotné přijímací zkoušky. Letos je k nim přihlášeno 93 908 uchazečů, tedy zhruba o 4000 víc než loni. Vyplývá to z analýzy Cermatu, který jednotné přijímací zkoušky připravuje a vyhodnocuje. Kvůli opatřením proti koronaviru budou mít letos žáci na složení zkoušky místo dvou pokusů jen jeden. Výsledek bude platit pro všechny školy, na které se přihlásili.

Přijímací zkoušky na Střední škole potravinářské, obchodu a služeb, Charbulova. | Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Termíny zkoušek se letos kvůli pandemii koronaviru posunuly. Původně se přijímací zkoušky na čtyřleté obory měly konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna. Podobně jako maturity budou i přijímací zkoušky provázet přísná hygienická opatření. Uchazeči budou muset před vstupem do škol odevzdat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti. Měli by dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do učeben si dezinfikovat ruce. Pokud to dodrží, nebudou muset mít při psaní testů roušku.