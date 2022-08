„Naší zásadou je, že do bedýnek dáváme ovoce a zeleninu, kterou bychom si ani sami koupili,“ řekla při třídění jedné takové bedýnky vedoucí hradecké pobočky Penny Marketu Lucie Hubalová. Tento řetězec se stal druhým hráčem na trhu, který tuto možnost nabízí.

„Přemýšleli jsme nad tím, co udělat s ovocem a zeleninou, které je sice chutné a bez závad, ale nesplňuje estetické požadavky. Proto jsme před půl rokem spustili pilotní projekt bedýnek s mixem jindy neprodejného zboží,“ informoval mluvčí řetězce Tomáš Kubík.

Potraviny, energie, sešity. Vše zdražuje. Lidé si radí, kde sehnat jídlo zdarma

Jedna taková bedýnka, obsahující dvě kila mixu, vyjde na dvacet korun. A zájem je obrovský. „Lidé se nás na to často ptají a denně takto připravíme kolem dvaceti bedýnek. Bedýnky kontrolujeme v pravidelných dvouhodinových intervalech,“ dodala Hubalová.

Záchrana jídla

Pro samotný řetězec je překvapení, kolik za půl roku pilotního projektu zachránili nakupující ovoce a zeleniny před cestou do kontejneru. „Jenom za tuto dobu lidé tímto odkupem zachránili na devět tun potravin. Dalších padesát tun jsme zachránili naším projektem Penny do zoo, kdy jindy neprodejné ovoce a zeleninu dodáváme již rok do šestadvaceti českých zoo,“ uvedl Kubík.

Průkopníkem na poli bedýnek se škaredým sortimentem byl v loni na podzim řetězec Lidl. Jeho data nyní ukazují, že za rok takto dokážou zachránit až 3,8 tisíce tun ovoce a zeleniny.

Zdražování? Na dovolenou není. Aktovku máme z bazaru, líčí matka čtyř dětí

V poslední době mají lidé podle Lidlu o tuto nabídku stále větší zájem. „Tříkilové bedýnky plné různorodého ovoce a zeleniny za jednotnou cenu 25 korun jsou doplňovány po celý den,“ informoval mluvčí Lidlu Tomáš Myler. Řetězec však nenabízí pouze druhotnou zeleninu a ovoce, ale také květiny.

Snahu obchodních řetězců předcházet plýtváním si pochvaluje jedna ze zakladatelek iniciativy Zachraň Jídlo Anna Strejcová. „Odhaduje se, že obchody ročně vyhodí asi pět procent potravin. Proto vítáme takové aktivity, které vedou ke snižování plýtvání. A právě snižování přebytků přímo na prodejnách dává smysl,“ dodala.