Od příštího roku prý už Česko nebude slavit 8. květen jako Den vítězství, protože tento svátek zrušilo vládní usnesení. Tento naprostý nesmysl si vymyslel známý dezinformátor Aleš Svoboda. A třebaže jde o zjevnou hloupost, dosáhl jeho facebookový příspěvek za pár dní tisíce sdílení.

Loňská vzpomínka konce války, která proběhla 8. května u památníku na pražském Vítkově. Podle lháře Aleše Svobody se tento státní svátek již slavit nebude | Foto: Deník / Martin Divíšek

„Aktuálně: Usnesení vlády ČR o státních svátcích. Vyřazen bude Den vítězství. Takže 8.května. Letos zůstane ještě svátek zachován, ale od příštího roku bude zrušen. Akt bezpodmínečné kapitulace německých vojsk do rukou SSSR, byl původně podepsán 7. května 1945 v Remeši. SSSR nicméně trval na opakování aktu v Berlíně. Německé velení podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci krátce před půlnocí 8. května 1945,“ začíná Svobodův vylhaný post, který zveřejnil na jednom ze svých facebookových profilů v sobotu 23. dubna 2023 (jazykově neupravováno, pozn. red.).

„Dle Petra Fialy je nepřípustné oslavovat SSSR, posléze Rusko jako osvoboditele. Dále dle zatím dostupných informací bude mít budoucí ministr školství za úkol aktualizovat učebnice dějepisu. Od roku 2024 tedy platí toto: Rudá armáda nás nikdy neosvobodila, osvobodila nás koalice západních států v čele s USA,“ uvedl dále dezinformátor Svoboda.

Jeho příspěvek dosáhl do středy 26. dubna jen z tohoto jediného profilu zhruba tisíce sdílení. A třebaže přímo na Svobodově profilu se v diskusi řada lidí dotazovala po zdroji dezinformace a dávala najevo, že jí nevěří, sdílející ji většinou přejímali buď beze slova nebo s komentářem, podle nějž považují Svobodův post za důvěryhodný.

Přitom jde o absolutní výmysl a lež. Nejenže žádné podobné vládní usnesení samozřejmě nikdy neexistovalo – usnesením vlády se státní svátek podle zákona dokonce ani zrušit nedá.

Státní svátky stanoví zákon

Státní svátky se v České republice řídí zákonem č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, Ke změně tohoto zákona samozřejmě nestačí vládní usnesení, jak tvrdí lhář Svoboda. Někdo by musel nejdříve iniciovat změnu zákona a tato změna by pak musela projít normálním legislativním procesem, kdy by s ní musela vyslovit souhlas vláda, obě parlamentní komory (Poslanecká sněmovna a Senát) a konečně i prezident, který by ji ratifikoval.

Žádný návrh na vyřazení 8. května jako státního svátku Den vítězství vzdor Svobodovu lhaní nikdo nepodal. „Že by vláda zrušila nebo se připravovala zrušit státní svátek 8. května Den vítězství, je lež,“ jednoznačně uvedl na dotaz Deníku ředitel odboru komunikace Vlády ČR Václav Smolka.

Podobnou iniciativu samozřejmě nevyvíjí ani žádná jiná státní instituce. „Posledním návrhem na úpravu (zákona o státních svátcích, pozn. red.) je poslanecký návrh, který se týká 12. října, aby byl stanoven jako nový významný den – Den samizdatu. Jde o návrh, k němuž vláda přijala souhlasné stanovisko,“ dodal Smolka.

Návrh slavit 12. říjen jako Mezinárodní den samizdatu vzešel v roce 2016 z iniciativy autorů, vydavatelů a rozšiřovatelů samizdatových knih a časopisů a audiovizuálního samizdatu z období 70. a 80. let minulého století, a to z České a Slovenské republiky. Setkání bylo připomínkou roku 1988, kdy se čeští a slovenští vydavatelé samizdatu začali společně zasazovat za propuštění tehdy vězněného slovenského samizdatového vydavatele Ivana Polanského, který byl odsouzen ke čtyřem letům vězení.

Notorický lhář

Aleš Svoboda zveřejňuje na svém facebookovém profilu vylhané „zprávy“ a vylhané „citace“ politiků prakticky neustále, přičemž jeho profil má poměrně velký dosah (4,6 tisíce přátel a 4,7 tisíce sledujících) a také významný průnik do dalších facebookových dezinformačních skupin, často s desítkami tisíc členů. Svoboda navíc používá i několik záložních profilů, řadu lží rozšířil například z profilu Alda Svoboda, kde má asi 1,5 tisíce facebookových přátel.

Ze šíření naprostých lží byl opakovaně usvědčen jak Deníkem, tak internetovým projektem Demagog.cz, zapojeným do sítě nezávislých factcheckových partnerů, kteří pro společnost Facebook ověřují pravdivost vybraného facebookového obsahu.

Deník v minulosti vyvracel třeba Svobodovy lži o covid-19, o ukrajinských uprchlících, o hodnocení českého předsednictví EU nebo o Oblastní nemocnici Příbram. Demagog odhalil Svobodovo lhaní mimo jiné v případech vylhaných výroků ministra vnitra Víta Rakušana nebo českého prezidenta Petra Pavla.