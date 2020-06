Až do pondělí bbyly obchody s potravinami větší než 500 metrů čtverečních pouze pro seniory otevřeny mezi osmou a desátou hodinou dopolední.

Mladší lidé do nich v tu dobu neměli přístup. Důvodem byla skutečnost, že zvláště ti, kdo jsou starší než sedmdesát let, patří mezi osoby nejohroženější koronavirem covid-19.

Zavádění tohoto opatření provázely zpočátku zmatky. Nejprve vláda vyhradila obchody pro lidi starší 65 let na dobu mezi desátou a dvanáctou dopolední.

Ale už první den účinnosti to posunula na čas mezi sedmou a devátou ranní. Důvodem byla skutečnost, že důchodci prý vstávají dříve a pozdější čas prý není moc vhodný. Ale už po týdnu to Babišův kabinet posunul na současný čas. Lidé, kteří chodí ráno do práce, si totiž stěžovali, že si nemají kde koupit svačiny.