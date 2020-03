Váš román Šikmý kostel má v podtitulu uvedeno, že se jedná o románovou kroniku ztraceného města. O jaké město jde a jak se ztratilo?

Jedná se o starou Karvinou, kterou v knize nazývám Karwiná, což je spojení polského názvu opatřeného českou dlouhou koncovkou. Snažím se tím poukázat na přirozenou jazykovou promísenost regionu. Toto město, jak podtitul napovídá, už neexistuje. Podlehlo důsledkům těžby černého uhlí a zbyl z něj opravdu jen ten šikmý kostel, hřbitov, kaplička a tři šachty, z nichž ovšem dnes funguje už jen jedna.

Co se stalo s lidmi, kteří ve staré Karviné žili?

Museli se odstěhovat do okolních měst a obcí, nejčastěji do nynější Karviné, ale třeba také do Havířova nebo do Ostravy.

Dnešní Karviná bývala původně Fryštátem. Kdo a kdy rozhodl o tom, že se Fryštát stane Karvinou?

V roce 1949 byla úředním nařízením původní Karviná (tehdy nesoucí název Karvinná) sloučena s okolními obcemi Fryštát, Staré Město, Darkov a Ráj. Správní centrum bylo přesunuto do Karviné-Fryštátu, zatímco původní město dostalo název Karviná-Doly.

Kde stojí ten šikmý kostel svatého Petra z Alkantary, jediný pozůstatek původní Karviné, pod kterým se vlastně do země propadl kopec a dnes je o 40 metrů níže, než byl postaven?

Stojí hned vedle silnice spojující Ostravu s Karvinou, při jízdě autem ho nemůžete přehlédnout.

Propadly se kvůli důlní činnosti v tomto regionu ještě nějaké další stavby a města?

Ano. Poddolování poničilo všechny budovy na území bývalé Karviné, včetně nádherného zámku Solca, kostela svatého Jindřicha, do kterého se vešly čtyři tisíce věřících, radnice, slavného Larischova pivovaru… Podobný osud potkal také nedalekou Orlovou, která musela být kvůli důsledkům poddolování vystavěna znovu o kousek výš. I z ní toho zbylo velmi málo, a přitom bývala centrem kultury a vzdělanosti celého regionu.

