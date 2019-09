Žáci a učitelé zahájili rok, který by mohl odstartovat podstatnou změnu celého vzdělávacího systému.

Od ledna totiž budou do škol přicházet finance podle odučených hodin a rozsahu výuky, nikoli na základě počtu žáků. To by mělo v budoucnu umožnit dělení tříd, skupinovou výuku, individuální přístup a také víc času na procvičování.