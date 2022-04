„Velkou výhodu vidíme v tom, že ubytovaní rodiče budou v blízkém kontaktu s ostatními rodinami v podobné situaci a své příběhy tak budou moci sdílet, popřípadě prožívat společně,“ řekla Deníku Ivana Pešatová, ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda, který se na stavbě podílí.

Naděje pro pacienty s rakovinou prostaty. U nové metody léčby stojí Češka

Rodiče vážně nemocných dětí tam budou ubytováni zdarma. Nyní totiž bydlí v ubytovně naproti nemocnici společně se sestřičkami a dalšími zdravotníky.

Vznikající komfortnější zázemí v Motole vítá primářka tamní Kliniky dětské hematologie a onkologie Petra Keslová. „Pobyt rodiče přes den nebo společná hospitalizace je velmi důležitá pro zdárné zvládání onemocnění dítěte,“ řekla Deníku. Doprovod blízkého člověka podle primářky pomůže lépe se adaptovat na novou situaci a prostředí. A také snadněji zvládat případné bolestivé zákroky a odloučení od domácího prostředí. Zejména děti předškolního věku jsou podle ní vázané na rodiče, u starších je to individuální.

Nemocnice to řeší různě

V každé nemocnici ale řeší situaci s ubytováním rodičů jinak. Kupříkladu ve Fakultní nemocnici Brno je to podle mluvčí Veroniky Plaché různé i na jednotlivých klinikách, záleží na uzpůsobení prostor i typu oddělení. „Na standardním oddělení bývají rodiče s dětmi přímo na pokojích. Něco jiného je ARO nebo JIP, kde s nimi mohou být od rána do večera, ale nemohou tam přespat. Pro tyto případy máme v areálu nemocnice ubytovnu,“ popsala Deníku.

Nejen ztráta chuti, čichu, bolest hlavy. Na seznam přibyly nové příznaky covidu

O přítomnost rodičů při léčbě dětí se v poslední době snaží i další tuzemské špitály. V minulosti byla kvůli potřebnému zázemí pro rodiče rekonstruována například část nemocnic ve Zlíně, České Lípě či ve Frýdku Místku.

Rodič, který doprovází dítě do šesti let věku, má podle advokátky Zuzany Candiglioty zákonný nárok na úhradu hospitalizace, stravu a neschopenku. Samotná přítomnost rodiče v nemocnici ale věkem dítěte omezena není. „Pokud netrvá na tom, aby mu pojišťovna hradila ubytování či stravu, ale jde mu jen o to s dítětem v nemocnici být, má na to právo. Respektive dítě má právo na neomezenou přítomnost rodiče,“ řekla Deníku. Nemocnice si za to účtují poplatky v různé výši – většinou v řádu stokorun za den.

To, jak je pro dítě přítomnost blízkého člověka důležitá, ukazuje i příběh Míši, která v sedmi letech onemocněla závažným nádorovým onemocněním. Týden s ní byl na motolské klinice táta, který se ale musel vrátit do práce v jižních Čechách. Dívenku to poznamenalo, byla smutná, nechtěla rehabilitovat ani brát léky.

Digitální věk působí krátkozrakost u dětí už v předškolním věku, varuje optik

„Ačkoli dostávala hodně dárků a a věnovalo se jí mnoho lidí, neměla u sebe nikoho „svého“,“ přiblížila psycholožka Jana Víchová. Pro mámu, brášku a babičku se nakonec podařilo sehnat ubytování blízko nemocnice. Malá pacientka jejich přítomností doslova ožila. Dnes chodí do třetí třídy a do nemocnice dojíždí už jen ambulantně.