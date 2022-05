Modrý pomeranč odchytává problémové děti z ulice. Může zachránit před pasťákem

„Já si v jednom kuse představuji, jak si spousta malejch dětí na něco hraje na takovým velikánským žitným poli. Tisíce a tisíce malejch dětí a nikde nikdo – jako nikdo dospělej kromě mě. A já stojím na okraji nějakého šíleného útesu. Mám na starosti to, že musím chytnout každého, kdo by z toho útesu mohl spadnout,“ říká ve slavném románu J. D. Salingera Kdo chytá v žitě hlavní hrdina Holden. Líčí, jak by vypadalo jediné povolání, které by podle něj dávalo smysl.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Neformální hovory sociálního pracovníka s klienty třeba u stolního fotbalu mohou být klíčem tím potřebným klíčem k řešení problémů | Foto: Deník/Zuzana Hronová