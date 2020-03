Podle ministra se číslo pozitivních případů v průběhu dne stále mění. "Na druhou stranu zatím skutečně počet pacientů, kteří jsou ve vážném stavu nebo kritickém stavu je zcela minimální. Stále je to pouze jeden pacient, který je hospitalizován v Nemocnici na Bulovce, který je na jednotce intenzivní péče," řekl Vojtěch. Dodal, že žádný pacient se zatím neuzdravil. "V tuto chvíli nemáme žádného pacienta, který by byl negativní na základě kontrolních testů, které se provádí," uvedl.

Olomoucká nemocnice kvůli nakaženému lékaři již přijala opatření. Byli kontaktováni pacienti a zaměstnanci, kteří přišli s lékařem do styku kvůli odběru vzorků na testování na Covid-19.

Karanténa, do níž musí 15 lékařů, bude znamenat značný zásah do chodu pracoviště po dobu několika týdnů. Pacienti se však nemusejí obávat, že by na tomto klíčovém oddělení nebyli ošetřeni.

„Pacientů se toto nedotkne. Povede to k vtažení většího množství personálu do provozu,“ sdělil v České televizi ředitel FN Olomouci Roman Havlík.

Přiletí rychlotesty z Číny

V neděli ráno odletí do Číny dva letouny pro 100 tisíc rychlotestů na nový koronavirus. Stát navíc uvolnil ze zásob Správy státních hmotných rezerv 10 tisíc respirátorů. Po jednání štábu ministerstva průmyslu to novinářům řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). "My vypravíme pravděpodobně zítra (v neděli) dvě letadla do Číny, která by měla dovézt 100 tisíc rychlotesterů a snažíme se samozřejmě je doplnit ještě respirátory," řekl Babiš.

"Těch nabídek je strašně moc, ale je obrovská bitva. Máme nabídky z Indie, Vietnamu a teď je to v podstatě jak na burze. Je potřeba okamžitě objednat, zaplatit a je to samozřejmě úplně nová situace," dodal. Debata o postupu podle něj bude pokračovat ještě na nedělním jednání vlády.

Autobusy pro Čechy v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí vyšle autobusy pro Čechy, kteří uvízli kvůli opatřením v evropských zemích. „Ambasády kontaktují české občany a tvoří seznam lidí, kteří se nemají jak vrátit domů. Chceme oslovit všechny studenty na výměnných pobytech. Jednáme o vyzvednutí osob, a to ve spolupráci s komerčními dopravci nebo hasičským záchranným sborem," uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček.

„Rozhodli jsme o přípravě autobusových spojů, které by měly pravidelně vyzvedat české občany, kteří skončí na letištích ve Frankfurtu, Vídni nebo Mnichově. Tam se nejčastěji přestupuje na spoje do Prahy. První autobus už vyjel po poledni pro 40 občanů, kteří se vrací z USA," dodal.

Počet nakažených v Česku začal výrazněji stoupat v úterý, kdy přibylo 25 nových případů nákazy koronavirem, za středu se počet zvýšil o 31 nakažených a ve čtvrtek o 22, v pátek o 25. Nikdo z nakažených se podle náměstka ministra Romana Prymuly zatím ještě neuzdravil. Ač jsou někteří pacienti bez příznaků nemoci, testy stále ukazují, že virus vylučují, řekl dnes Radiožurnálu.

Nouzový stav

Vláda ve čtvrtek vyhlásila nouzový stav, zrušeny byly kulturní i sportovní akce, od dnešního dne jsou zavřené obchody a restaurace.

Některé podniky nabízejí možnost rozvážení jídla. Obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, benzinových pump a dalších výjimek se uzavření netýká.

Od pondělí bude až na výjimky zakázán vstup do Česka všem cizincům a Čechům cestujícím kamkoli do zahraničí.