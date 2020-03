Kdo musí do karantény?

Lidé, kteří přijedou z rizikových oblastí, a dále ti, kterým to nařídí hygienici a lékaři (Rizikové oblasti: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko a Francie)

Jsou výjimky?

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) stanoví výjimky, týkat se budou například přeshraničního styku, tedy lidí, kteří dojíždějí za prací do 100 kilometrů od českých hranic. Tito lidé se budou muset na hranicích prokázat platným dokladem, platnou pracovní smlouvou.

Výjimky se budou také vztahovat na řidiče nákladní dobravy, řidiče autobusů, piloty dopravních letadel, vlakové čety, lodní kapitány nebo příslušníky záchranných služeb. Na lidi, kterých se týkají výjimky, se nevztahuje nařízení o karanténě.

Sport

Mohu jít do veřejného bazénu?

Ne, je to zakázáno. Jsou zavřena veškerá veřejná sportoviště nad třicet lidí.

Můžu jít na trénink na sportoviště, pokud jsem tam s trenérem sám nebo jen s pár kamarády?

Pokud je na sportovišti méně než třicet osob, je možné využít venkkovní i vnitřní sportoviště. "Pokud je to soukromý trénink, tak se to na to nevztahuje," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Lyžařské areály

Můžu jít na sjezdovku?

Ne, zákaz se týká všech sportovišť, kde je více než třicet lidí. A to sjezdovky bývají.

Jak to bude s lidmi, kteří mají dlouhodobou permanentku na vlek? Vrátí se jim její poměrná část?

„Na tuto otázku nelze odpovědět plošně – zde platí taková smluvní ujednání, která uzavřel klient s konkrétním provozovatelem při nákupu skipasu,“ uvedl Libor Knot z Asociace horských středisek. Tyto podmínky jsou prý tedy směrodatné, i když nelze vyloučit situaci, kdy dojde k nové dohodě obou stran.

Jaký bude mít opatření ekonomický dopad na horská střediska?

V provozu včera bylo stále zhruba dvě třetiny lyžařských středisek, takže ztráty budou samozřejmě vysoké, stejně jako v ostatních službách, které jsou nuceny provoz uzavřít. Platí to nejen pro lyžařské areály, ale i pro poskytovatele ubytovacích, stravovacích a dalších turistických služeb. „O celkových dopadech na horská střediska je zatím předčasné hovořit,“ říká Libor Knot z Asociace horských středisek.

Pokud mají lidé rezervaci v hotelu, bude jim v důsledku toho na žádost zrušena za standardních podmínek, nebo budou hotely rušit rezervace bezplatně?

Zde platí totéž, co u skipasů. „Platí dohodnuté stornopodmínky, ovšem individuální přístup k vracení peněz to nevylučuje“uvedl Libor Knot.

Cestování

Mohu vycestovat do ciziny?

Zatím ano, do zemí, které vláda neoznačila jako rizikové. Ale v noci z neděle na pondělí (16. března) začíná platit zákaz, podle kterého nebudou moci čeští občané a cizinci s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad devadesát dnů až na výjimky vycestovat vůbec.

Které země jsou rizikové?

Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko a Francie.

Jsou i nějaké další země, do kterých se nedostanu?

Až na výjimky vás místní úřady nevpustí ani na Slovensko či do Spojených států?

Kompletní seznam klíčová otázek a odpovědí najdete zde:

Jsou výjimky?

Zákaz se netýká lidí, kteří dojíždějí do zaměstnání sto kilometrů od české hranice, ale například i pilotů, zdravotníků či řidičů kamionů cestujících z pracovních důvodů.

Mám se při příjezdu z rizikových oblastí někde ohlásit?

Tuto situaci by měl stát řešit už na hraničních přechodech. Ale pokdu tomu tak nebude, nahlašte se svému praktickému lékaři a místní hygienické stanici. Všichni lidé, kteří se vrátí z rizikových zemí (15), musejí na čtrnáct dnů do karantény. Pravidlo se nevztahuje na dopravní řidiče, zdravotníky či piloty, kteří tam jeli služebně.