Díky nim se můžou lidé zbavit fobií, úzkostných a depresivních stavů, pomůžou jim s odvykáním kouření či dětem „odbourají“ koktavost. Hypnoterapii v poslední době vyhledává stále větší počet Čechů.

Hodně lidí si však plete pojmy a pod hypnoterapii hledají i psychoterapii. Rozdíly jsou však zásadní. Hypnoterapie se zabývá podvědomím, zatímco klasická psychoterapie pracuje s vědomím člověka.

„V hypnóze jde o stav zvýšené vnímavosti k vnitřním prožitkům. Děje a prožitky se v transu zintenzivňují, a je proto mnohem snazší využít podvědomí k vyřešení situace, která člověka trápí, omezuje ho anebo mu brání v seberealizaci,“ vysvětluje hypnoterapeut Libor Činka.

Doplňuje ho i uznávaný psycholog Jan Lašek, který hypnoterapii přirovnal k IT specializaci na mozek. „Mozek je nepochybně největší počítač na světě, ale nefunguje ve dvojkové soustavě, jak bychom někdy rádi. Mozek totiž celoživotně produkuje emoce. Z toho titulu tak může vytvářet určité nelogičnosti z hlediska jedniček a nul. A to je téma právě pro hypnózu,“ říká Jan Lašek, který však ví, že právě s hypnózou si lidé spojují hlavně brakové detektivky a kouzelnická představení. To je však podle něj největší blud. Nikdo totiž nemůže v tomto stavu „naprogramovat“ mozek, aby šel a někoho například zabil.

