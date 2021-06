„Lidé jsou zvyklí chodit ven odpočívat nebo cvičit, dáváme jim ale možnost strávit tam i produktivní část dne. V areálu dále plánujeme umístit kryté altány až pro dvacetičlenné týmy,“ uvedla Jitka Sládková, předsedkyně představenstva Technologického parku Brno.

Před pandemií se v tamních budovách a zónách pohybovalo přes sedm tisíc lidí. Sídlí tam menší firmy i významné IT společnosti, jako IBM nebo Red Hat. Většina jejich zaměstnanců je nyní na home-office. „Jejich návrat bude pozvolnější. Park ale už zase ožívá, u firem do padesáti zaměstnanců je to pro ně snazší a do kanceláří se již vracejí,“ nastínila Sládková.

Aprílový květen a chladnější počasí zatím pod širé nebe příliš nelákají, jak ale Sládková dodává, v Brně se v podstatě dá pracovat venku téměř polovinu roku. „Jako novinku ještě chystáme v Technologickém parku venkovní třídu nejen pro firmy, ale i vysokoškolské studenty z přilehlého kampusu. Ideálně ve tvaru našeho loga, abychom byli rozeznatelní i z vesmíru,“ pověděla.

Doba koronavirová je navíc donutila nově přizpůsobit prostory uvnitř. Aby zaměstnanci měli v kancelářích mezi sebou větší prostor a mohli pracovat v menších týmech.

Změnit tempo? V kostce

Filozofie práce venku se líbí i designerům ze slováckého studia Egoé. I díky spolupráci s psychology navrhli venkovní seskládaný modul pro firmy a zaměstnance, který má narušit každodenní monotónnost v kancelářích. „Vycházeli jsme z toho, že sedět osm hodin u jednoho stolu není ideální. Odborníci potvrdili, že střídání prostředí přináší větší produktivitu i spokojenost,“ uvedl za společnost Richard Vodička.

Zároveň ale prostor ve tvaru kostky, který může být i zastřešený, nemá zcela nahradit klasické kanceláře. „Může posloužit jako dočasné místo pro změnu pracovního tempa a prostředí. Například pro krátkou poradu týmů, seminář nebo jako relaxační zóna, kde si zaměstnanci o pauze popovídají. Zjednodušeně je to jako lego, klient si navolí požadavky modulu,“ popsal.

Podle Vodičky nechtěli vytvořit takzvané smart řešení prošpikované technologiemi, ale prostor, kde se lidé uvolní a nastartují novou koncentraci. První verze modulu si už vyzkoušeli třeba v pražském BB Centru Brumlovka a studio nyní chystá nové varianty. „Toto řešení zvažují i korporátní společnosti, banky nebo firmy pro nové areály,“ doplnil. O projekt se podle něj začaly zajímat i školy od mateřských až po vysoké. Ve veřejném prostoru třeba i pracovníkům na cestách u nás nabídne posezení v nových modulech síť čerpacích stanic EuroOil.

V Praze lidé mohli již před pandemií usednout do netradiční kanceláře pod širým nebem s lavicemi a wi-fi připojením třeba na břehu Vltavy v pražském Karlíně. Díky Pracovně v parku. Podmínky jim zajistil projekt Přístav 18600, který chce vytvořit oázu klidu v městské džungli. „S rozvolněním areál zase vybavujeme mobiliářem. Lidé chtějí být venku. Zájem se bude zvyšovat se zlepšujícím se počasím,“ míní technický provozní Přístavu 18600 Jan Mádle.