Pro malé a střední firmy je situace hodně dramatická, chybějí jim zaměstnanci a hlavně peníze. Jak velké budou bezúročné půjčky, které mohou ode dneška čerpat?

Především jim chybějí zakázky, z čehož logicky vyplývá, že jim dochází hotovost. Okamžitě jsme spustili několik podpůrných programů. První je COVID, který jsme připravili přes víkend a následně ho schválili. Zatím je v něm 600 milionů korun. Jde o bezúročné půjčky s ročním odkladem první splátky.

Žádat o ně mohou všechny firmy postižené koronavirem, byť jde spíš o úvěr šitý na míru středně velkým podnikatelům, neboť začíná na částce 500 tisíc korun a končí na 15 milionech. Proto připravujeme obdobný program i pro menší firmy, které by mohly čerpat půjčky v řádech desetitisíců.

V případě cestovním ruchu, hoteliérství a restauratérství jsem svědky dočasného zrušení celého odvětví. Jak se chcete vypořádat s tím, že velká část podnikatelů v tomto segmentu zkrachuje?

Stát nezachrání všechny, ale musí vytvořit nástroje, aby si firmy ve střednědobém horizontu mohly sáhnout na zdroje, ať už jde o odklad plateb, půjčky nebo přiměřené dotace. Nemůžeme ale sanovat všechny podnikatele. U cestovního ruchu jde o to, přežít několik následujících týdnů možná měsíců. Pak musí nastoupit stát a tomuto segmentu pomoci například marketingově, lákáním turistů atd. Momentálně jsou všichni trochu vyděšení z bezprecedentních opatření, k nimž jsme v zájmu ochrany zdraví obyvatelstva museli přistoupit. Naší absolutní prioritou je mít koronavir pod kontrolu a nedostat se do situace, v níž se ocitla Itálie.



Přemýšlíte o daňových prázdninách?

Odpouštět daně v době, kdy firmy budou ve ztrátě, není efektivní nástroj, neboť stejně žádné daně platit nebudou. Můžeme odsunout splácení daní za minulý rok, což děláme. Kdybychom všem prominuli daně třeba za první půlrok oku 2020, tak se stát zhroutí. Teď musíme především řešit nedostatek hotovosti.

Uvažujete o tom, že by stát převzal na svá bedra proplácení prvních 14 dnů nemocenské, které jinak hradí zaměstnavatel?

Pokud by stát převzal tuto povinnost na sebe, museli bychom propočítat finanční dopady. Myslím, že menší a střední podnikatele víc než nemocenská zaměstnanců trápí povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Jsou v situaci, že nemají zákazníky, ale musejí splácet úvěry, platit nájmy, telekomunikační služby, energie a zaměstnance. Snažíme se domlouvat s velkými poskytovateli na generálním odkladu plateb, byť jim to nemůžeme nařídit.

Když se stane něco podobného, je nutné připravovat plány na den poté. Chystáte nějaký „deal“ pro český průmysl, obchod a služby?

Natvrdo říkám, že musíme přestat myslet na ambici naplňování green dealu, tedy zeleného údělu, a zdroje, které na něj chce Evropská komise poskytnout. Vraťme se všichni zpátky na zem a opusťme představy, které stejně nebyly naplnitelné, mám na mysli snížení emisí skleníkových plynů v roce 2030 na 55 procent oproti hodnotám z roku 1990. Obrovské částky, jež na to měly být vyčleněny z evropských strukturálních fondů, vezměme a alokujme je na posílení ekonomiky, která je napadena koronavirem. My to budeme dělat naprosto brutálně a nebudeme Evropské komisi ustupovat. Nemůžeme myslet na ambice zelené Evropy v momentě, kdy se pokládá jedna firma za druhou.

Budou se realizovat projekty při budování dopravní infrastruktury, například rekonstrukce dálnice D1?

Rozhodně. Pomoc státu nespočívá jen v poskytnutí dotací, úvěrů a odkladu splátek, ale také v udržení investiční infrastruktury. Budou se stavět silnice, železnice, nemocnice, školy, školky. Zachová se tak přiměřená míra růstu HDP, zabezpečí se práce pro firmy a udrží se dodavatelsko-odběratelský systém. Tím, že jsme stáhli míru zadluženosti na 30 procent, má Česká republika kam sáhnout. Kdybychom se drželi rad opozice a v minulosti bezhlavě investovali a zadlužovali se, nemohli bychom si dovolit to, co nyní můžeme, tedy mohutně investovat. Důležité je, že projekty jsou připravené a je jen otázka domluvy, kdy to spustíme.