Na největších výjezdových stanovištích by totiž v příštích letech měli začít fungovat speciální hasiči se zdravotnickým vzděláním. „Podle námi navrhované koncepce by na každé centrální stanici územního odboru Hasičského záchranného sboru ČR sloužili dva hasiči-zdravotníci, a to v každé ze tří směn,“ potvrdil na dotaz Deníku Rudolf Kramář Z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Hasiči podle Kramáře nechtějí konkurovat záchranářům. Naopak. Hasič-zdravotník by měl být ten, kdo v případě hromadné nehody či podobné tragédie pomůže zajistit, aby se pomoc dostala co nejrychleji lidem v nekritičtějším stavu. „Nechceme přebírat jejich práci. Nikdy nebudeme na takové úrovni, jako jsou oni. My chceme být jen nápomocní. Sanitky přijíždějí na místo události postupně. Hasič-zdravotník může již na místě zrychlit třídění pacientů. Tím se dostane kvalitnější a rychlejší pomoci lidem v tísni,“ vysvětluje Kramář.

V současné době slouží u Hasičského záchranného sboru ČR přibližně 170 hasičů-zdravotníků s požadovaným vzděláním. Prioritně jsou ovšem využíváni na školení svých kolegů v oblasti poskytování první pomoci. V průběhu příštích pěti let by se měl jejich počet, aby byli součástí každé směny, ztrojnásobit.

Denní praxe

Záchranáři jakoukoliv pomoc při řešení mimořádných událostí vítají. Zároveň ale podle nich není potřeba příliš zavedený systém měnit. „Hasiči mají zdravotnické školení. Při nehodách již takzvané třídění pacientů probíhá. Kam nemůžeme z bezpečnostních důvodů, hasiči pacienta vynesou na bezpečné místo a teprve poté lidi ošetřujeme. Stejně tak následně dochází ke třídění pacientů. Vše funguje dobře, respektive nemám zprávy, že by to nefungovalo,“ říká prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR Marek Slabý.

Šéf asociace se zároveň domnívá, že současné zdravotnické vzdělání v podobě kurzů je pro hasiče plně dostačující. „Myslím si, že je v současné době zbytečné nakládat další požadavky. Naopak se obávám, aby to v budoucnu nevyvolalo mezi složkami zbytečné pnutí způsobené odchodem záchranářů k hasičům. Jsme rádi, že zvládneme obsadit všechna tabulková místa,“ dodává Slabý.

Nábor hasičů

Nejen kvůli zmíněné nové koncepci, ale také aktualizaci plošného plánu pokrytí území požárními jednotkami, se počty zasahujících hasičů rozšíří. Generální ředitelství plánuje do pěti let přijmout do služebního poměru 1 540 nových hasičů. Necelá třetina by pak měla mít odborné zdravotnické vzdělání pro obsazené pozic hasič-zdravotník. Navyšování bude ale postupné. Každoročně, a to již v průběhu letošního roku, by se mělo jednat o 300 nových příslušníků.

V současné době má Hasičský záchranný sbor ČR celkem 11 587 zaměstnanců. Z toho 10 550 jsou příslušníci ve služebním poměru. Hasičů zařazených do výjezdních směn je 7 290. Za pět let by to mělo být 8 830.