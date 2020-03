"Směřujeme k zásadnímu opatření… Pravděpodobně k tomu maximálnímu," řekl Babiš. Později uvedl, že by šlo o karanténu pro celé Česko. Podle premiéra je důležité, aby lidé chodili jen do práce a z práce domů. Hromadnou dopravu podle Babiše omezení nečeká, premiér naopak mluvil o jejím posílení. Babiš také pokládá za potřebné, aby zejména staří lidé zůstávali doma.

Karanténu bude Babiš, jak uvedl, navrhovat i proto, že někteří lidé nedodržují nyní stanovená omezení proti dalšímu šíření koronaviru. Zopakoval, že šíření nemoci, kterou virus způsobuje, je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí až třímilionové pokuta. "My nechceme lidi trestat. Apeluji na to, aby lidé byli rozumní. Zatím to nepomáhá," uvedl premiér. O plošné karanténě řekl, že "to musíme udělat".

Premiér také zmínil, že se jeho dcera Vivien vrátila ze Španělska a chtěla jít na test. "Řekl jsem jí: 'Nepůjdeš na test, budeš čekat 14 dní doma a potom se uvidí a potom eventuálně testování.' Ti lidi nechápou, že zkrátka musí být v té karanténě," uvedl. Babiš také sdělil, že se preventivně oddělil od rodiny.

Omezení se podle něj týkají i vlády, například dnešní jednání premiéra se zástupci velkých průmyslových firem se uskuteční přes Skype.

Vláda by měla podle Babiše rovněž schválit krizový štáb, jehož předsedou by měl být náměstek ministra zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula.

Projednávat se bude také opatření, podle kterého by nemocnice, ambulantní lékaři a stomatologové odložili všechny preventivní výkony i další výkony, které odložit lze. "Budeme chtít, aby nemocnice odložily odložitelné výkony… Potřebujeme, aby ty nemocnice se soustředily jenom na koronavir," řekl premiér. Týká se to i ambulantních lékařů a zubařů, dodal.

Babiš chce, aby byly dvě specializované nemocnice s lůžky pro lidi s koronavirem, jedna v Praze, jedna v Brně. V Česku je nyní podle Babiše 231 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Ráno to bylo 214 případů. V sobotu večer byl počet pacientů nakažených koronavirem 189. Dnešek už je dnem, kdy přibylo nejvíc případů. Premiér předpokládá, že dnes večer počet nakažených může přesáhnout 300.

V nemocnicích je podle Babiše v současnosti kvůli koronaviru hospitalizovaných 31 pacientů. "Na Bulovce jich bylo sedm, jednoho pouští domů. Problém je, že například ta Američanka s přítelkyní z Ekvádoru, které jsou už 14 dní na Bulovce, jsou zdravotně v pořádku, ale stále vylučují ten vir, takže je nemůžeme pustit," uvedl premiér.

Velice vážný stav taxikáře

Podstatně horším případem je podle Babiše nákaza dalšího taxikáře. Jeho stav je velice vážný, v noci byl převezen z Thomayerovy nemocnice v pražské Krči do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, uvedl. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěch je stav obou taxikářů vážný, jeden z nich je napojený na mimotělní oběh.

Největší část nakažených je ve věku od 25 do 54 let. Počet nakažených seniorů nad 65 let je vyšší než počet nemocných dětí. Testováno zatím bylo přes 4000 lidí.

V sobotu bylo nejvíce infikovaných v Praze, následovaly Středočeský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský kraj. Potvrzené případy onemocnění COVID-19 mají i ostatní kraje. Výrazněji přitom stoupnul počet nakažených v Olomouckém kraji, kde měl pozitivní test i lékař urgentního oddělení Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci. Nakaženého lékaře má také nemocnice v Břeclavi.

Kvůli koronaviru vláda vyhlásila ve čtvrtek nouzový stav, zrušeny byly kulturní i sportovní akce, od soboty jsou zavřené obchody a restaurace. Některé podniky nabízejí možnost rozvážení jídla. Obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, benzinových pump a dalších výjimek se uzavření netýká. Od pondělí bude až na výjimky zakázán vstup do Česka všem cizincům a Čechům cestovat kamkoli do zahraničí.

Ministr vnitra Jan Hamáček oznámil, že ministerstvo má potvrezno objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z Číny. V Česku by měly být do středy.

Česká pošta oznámila, že uzavře všechny své přepážky na poštách, které nejsou chráněné sklem. Omezení se dotkne celkem 150 poboček, deset poboček, které jiné přepážky nemají, pak zavře úplně.