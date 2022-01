Ministři například slibují do léta předložit úpravu nového stavebního zákona, který podle kabinetu zajistí rychlé digitální stavební řízení přes Portál stavebníka. Kolaps stavebnictví tak bude zažehnán, věří vláda. Profesionálové ale její optimismus příliš nesdílejí, vždyť příprava nedávno schválené stavební legislativy trvala šest let.

Šokující statistika: Bohatí Evropané bydlí v nájmu, chudí ve vlastním

„Zvládnout přípravu funkční a smysluplné změny tak, jak ji avizuje současná vláda, je téměř na úrovni kouzla z knih Harryho Pottera,“ konstatuje generální sekretář Asociace developerů Zdeněk Soudný.

Pokus o změnu zákona totiž podle něj otevře pomyslnou Pandořinu skříňku. „Všechny dotčené orgány a další instituce budou bojovat o své pozice, o svá razítka a o své postavení,“ varuje Soudný.

Byty nemá kdo postavit

Zdaleka ale nejde jen o legislativu. I kdyby se stavební řízení zrychlilo, není zde dostatek pracovníků, kteří by nové byty postavili. „Bytová výstavba je velmi vysoce zdaněna,“ připomněl. Přísun takto odvedených peněz ze státního rozpočtu do obcí a měst naopak vázne. „To způsobuje problémy v lokalitách, které vedou k blokování výstavby,“ tvrdí Soudný.

PŘEHLEDNĚ: Stavby, hypotéky i vytápění. Jaké změny v bydlení přinese nový rok

V rychlé zlepšení nevěří ani výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Každé jednotlivé slibované opatření sice může stavebníkům trochu pomoci. „Skutečně pohnout se to ale může jen, pokud se to, co vláda navrhuje, realizuje v plném komplexu,“ prohlásila. Obává se zejména rostoucích cen ve stavebnictví, které nové byty neustále prodražují víc a víc.

Stále dražší bydlení

Potvrzují to také ekonomové. Loni ve třetím čtvrtletí byty v Česku meziročně podražily o 22 procent, bylo to nejvíce z celé Evropské unie. „Bydlení je tak stále dražší a s ohledem na vývoj kupní síly domácností je méně dostupné,“ zhodnotil analytik ČSOB Petr Dufek.

Jednou z cest k lepšímu bydlení by mohlo být slibované vyčlenění více peněz na bydlení do Státního fondu podpory investic (SFPI), z něhož stát zejména mladší lidi podporuje již dnes. Nyní je ale na tento účel k dispozici jen 580 milionů korun. „Takové množství peněz je kapka v moři a nevyřeší naprosto nic,“ podotkl David Eim z poradenské společnosti Gepard Finance.

Někteří znalci jsou přesto aspoň částeční optimisté. "Je dobře, že si vláda uvědomuje, že je třeba rozvíjet všechny typy bydlení a v programovém prohlášení dobře pojmenovává všechny důležité oblasti, které jsou potřeba ke zlepšení dostupného bydlení," uvedl viceprezident Asociace nájemního bydlení Jan Rafaj.

Lidé mohou kvůli energiím žádat o příspěvek na bydlení i mimořádnou dávku

Vláda slibuje také nový zákon o dostupném bydlení, který obcím pomůže řešit jejich konkrétní situaci. „Nástroje připravíme na základě zahraničních a domácích příkladů dobré praxe od různých forem poradenství – sociálního, realitního, právního a dluhového,“ řekl Deníku ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). S podporou podle něj mohou počítat také různé spolky a družstva, která budou stavět s účastí obce i bez ní. „Dnes je takový proces právně stále velmi složitý,“ dodal Bartoš.

Co vše vláda chystá v oblasti bydlení a stavebnictví



- slibuje podporu vlastnického, nájemního i družstevního bydlení. Do dvou let připraví zákon o podpoře bydlení, který obcím nabídne nástroje pro řešení bytové situace jejich obyvatel a vymezí pravidla jeho financování

- připraví nové finanční nástroje na výstavbu nájemních bytů včetně půjčky od Evropské investiční banky a státní garance za úvěry. Ročně by mělo být možné stavět navíc 10 tisíc nájemních bytů

- do půl roku předloží upravený stavební zákon, který zajistí rychlé, transparentní, digitální a jednoduché stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka

- zachová stavební úřady na místní úrovni, pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby začne fungovat specializovaný stavební úřad

- zjednoduší se podmínky u jednoduchých staveb, stavebník bude jednat s jediným úřadem, který si sám zajistí další doklady

- u nové výstavby půjde dohodnout transparentní pravidla mezi samosprávami a investory, posílí se pravomoci samospráv v oblasti územního plánování

- bude se dbát na občanskou vybavenost, aby vznikala funkční a přátelská města a ne mrtvé rezidenční zóny

- vláda podpoří architektonické soutěže a stavební kulturu, obcím a městům nabídne kvalitní projekty typových bytových domů

- podpora využití lokálních, moderních a šetrných technologií a recyklovaných materiálů

- vyčlení více peněz na bydlení do Státního fondu podpory investic, půjdou i na přípravu projektových dokumentací, výkupů nemovitostí a regenerace brownfieldů (bývalých průmyslových areálů) pro účely bydlení i na rekonstrukce zanedbaného bytového fondu

- zahájí práce na cenové mapě pro výpočet obvyklého nájemného v obcích, podpora míst ohrožených sociálním vyloučením

- vytvoří programy pro zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě) i programy podpory bydlení seniorů nebo sociálně či zdravotně handicapovaných osob

- sníží DPH u výstavby či rekonstrukcí bytů a domů

- prosadí jasná pravidla pro sdílené ubytování, která odliší příležitostný pronájem pokoje či vlastního bytu od standardního podnikání. Pravidla sdílené ekonomiky budou vymahatelná jak pro poskytovatele, tak pro platformy působící na území naší země



Zdroj: Programové prohlášení