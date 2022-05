Reakce na rekordní ceny. Spotřební daň z benzinu se sníží o 1,50 koruny na litr

ČTK

Spotřební daň z nafty a benzinu se minimálně od začátku letošního června do konce září sníží o 1,50 koruny na litr. Senát to schválil. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) senátorům řekl, že v případě nafty by snížení na minimální hranici stanovenou EU mohlo být trvalé.

Tankování pohonných hmot, čerpací stanice - ilustrační foto. | Foto: ČTK