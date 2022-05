Vůbec nejhůře jsou na tom podniky, které musí řešit nové kontrakty na dodávky stlačeného zemního plynu. „Ten, kdo smlouvu uzavíral v poslední době, je teď v komplikovanější situaci, protože ceny jsou mnohem vyšší a stává se, že dodávku CNG ani žádný dodavatel nenabídne. Dopravní podniky, které mají starší kontrakty, jsou zatím v relativním klidu, ale časem se budou potýkat se stejnými problémy," upozorňuje Hailichová.

Své o tom vědí v Brně. Tamní dopravní podnik hledá kvůli končícímu kontraktu nového dodavatele stlačeného zemního plynu. Marně. Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce. Podnik proto již přijal úsporná opatření. „O víkendech se snažíme provozovat hlavně autobusy s dieselovým pohonem. Ve všední dny je nasazovat nelze,“ vysvětluje ředitel Dopravního podniku města Brno Miloš Havránek.

Podle Sdružení dopravních podniků ČR by měl stát urychleně řešit i podporu dopravců s flotilou vozů na ekologická paliva. „Podpora dopravy na CNG ze strany státu teď není žádná a ani nemáme informace, že by měla být. Ale pomohlo by nám zastropování cen nebo podobné opatření, jako u nafty a benzinu,“ navrhuje Hailichová.

Ministerstvo dopravy podle slov mluvčího Františka Jemelky pomoc dopravcům řeší, a to ve spolupráci i s ostatními resorty. Zastropování cen to ale pravděpodobně nebude. „To bylo již v minulosti projednáváno a nedošlo se ke shodě na tom, že jde o efektivní nástroj pomoci,“ reaguje Jemelka. Připomíná, že vozidla s CNG pohonem požívají některé výhody – osvobození od silniční daně, nižší poplatky za dálniční známku.

Výhoda se vytrácí

Hlavní přednostní vozidel na ekologický pohon v podobě CNG ještě do nedávna byla cenová výhodnost - tedy nižší náklady na ujetý kilometr oproti vozům s benzinovým motorem. To se však mění. „Pro cenové srovnání je třeba přepočíst cenu zmíněného plynu na metr krychlový, který odpovídá obsahu energie litru benzinu. V průměru nyní CNG ekvivalent jednoho litru benzinu stojí necelých 43 korun za krychlový metr, přičemž průměrná cena benzinu klesla i pod 43 korun za litr. Cenová výhoda CNG se tak vytrácí,“ upozorňuje ředitel nákupní aliance Axigon poskytující tankovací CNG karty Damir Duraković. Jsou ovšem lokality, kde se kilogram stlačeného zemního plynu prodává i za téměř sto korun. „S cenou 99,90 korun za kilogram se pak dostáváme přes 71 korun za kubický metr, což je výrazně více než cenová maxima u benzinu,“ dodává Duraković.

Rozčarování neskrývají ani někteří majitelé osobních vozů. „Kdybych si měl nyní kupovat auto, na plyn by rozhodně nebylo. Jenže kdo mohl před více než rokem tušit, co se stane. Loni jsem kupoval kilogram CNG i za 27 korun. Teď se cena pohybuje kolem 60 korun. Je to strašné. A vláda se zabývá pouze naftou a benzinem,“ říká Miroslav Lev z Kladna.

Podle dat Českého plynárenského svazu jezdilo v loňském roce po tuzemských komunikací necelých 30 tisíc vozidel na CNG pohon, což je o dva tisíce více oproti roku 2020. Jen pro srovnání: před deseti lety to bylo 4,3 tisíce aut. S rostoucím zájmem stoupá také spotřeba zemního plynu. V roce 2021 „padlo“ na dopravu rekordních 97,1 milionu metrů krychlových.