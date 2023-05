Po prohraném prezidentském klání Andrej Babiš poodstoupil do mediálního stínu, ale už je zase na značkách. V rozhovoru pro Deník dokonce připustil, že se zabývá myšlenkou postavit se do čela kandidátky hnutí ANO do Evropského parlamentu. „To by mě bavilo, ale v EP není přednostní právo a faktická připomínka, takže si to ještě musím nastudovat. Hnutí ANO určitě postaví silnou kandidátku českých zájmů,“ říká. Volby se budou konat příští rok na jaře. Proč jsou pro něj tak zásadní?

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Evropské volby jsou mimořádně důležité. Pro Evropu i Českou republiku. Zelený fanatismus ničí evropský průmysl včetně automobilového. Šílená je energetika, kdy v jednom týdnu ve Finsku dostaví jadernou elektrárnu a v Německu tři poslední zavřou. To je čirá politika. Představa některých fanatiků je, že na moři budou jen větrníky, na polích solární panely, budeme jezdit na kole a jíst červíky. Evropský parlament není jen hnízdo těchto šílenců, ale také korupce, viz Katargate. My tam musíme prosazovat české zájmy,“ míní Babiš.

Nejhorší vláda v historii

V klidu ho nenechává ani domácí politika. V září opět vyrazí s obytňákem na cesty po republice, začíná pravidelně chodit do sněmovny a zapojovat se do diskuze. A z plna hrdla kritizuje pětikoaliční kabinet: „Tato vláda vůbec nechápe, že má příjmy. Těch se naopak vzdává, třeba zrušením EET. Neumí čerpat evropské fondy, dokonce ani neví, jestli se jí povede dostat padesát miliard z modernizačního fondu do rozpočtu. To jsou peníze, které jsem společně s Polskem vybojoval. V neděli uplyne 500 dní, kdy se ujala moci tato nejhorší vláda v historii země. Za celou dobu ani jednou nevyhodnotila programové prohlášení.“

Petru Fialovi pak vyčítá, že nezná základní byznysovou abecedu. Kdyby ji znal, mohl podle expremiéra vybudovat státní energetický komplex: „Vláda mohla mít 100 procent ČEZu, který se topí v zisku. Kdyby vykoupila jeho soukromé akcionáře, nestálo by ji to ani korunu. To je systém Elon Musk a Twitter, dal nabídku a dostal, co chtěl. A dělá si tam, co chce. Tomu se říká byznys, kterému ale politolog Fiala vůbec nerozumí.“

Boj s inflační hydrou

Andrej Babiš by si podle svých slov věděl rady i s inflací, která dusí české domácnosti. „Máme nejnižší nezaměstnanost, takže firmy nemají lidi. Aby je získaly, musejí je dobře zaplatit. Nový člen ČNB Procházka ale říká, že pokud mzdy budou růst, povede to ke zvýšení inflace. Co to je za pitomost? My jsme lidem dali peníze, snížili daně a zvýšili platy. A co udělali? Spořili, za naší vlády se úspory zvedly o 900 miliard, lidé nejsou hloupí, neutráceli. Díky tomu teď mohou za Fialovy asociální vlády přežít. Inflaci mohla vláda zkrotit naprosto jednoduchým způsobem, kdyby zastropovala cenu elektřiny na 1500 korunách. To by ihned vedlo ke zlevnění bydlení, potravin, zboží,“ nabízí svůj recept.

