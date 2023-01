Zřejmě pod rouškou tmy vrata vylomil a dostal se do přízemí objektu, do patra vily zloději už nešli. „Vždy, když tam jdu, zkontroluji i zahradu. Překvapily mě vrata dokořán. Podle mě šel nebo šli najisto. Zmizely zásoby alkoholu z baru, dva tisíce korun v hotovosti a dva reproduktory,“ vyjmenovala Barbora Koritenská co zmizelo s tím, že zlodějích zůstal pořádný nepořádek.