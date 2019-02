Prachatice - Podezřelý z poškození cizí věci je 34letý muž z Prachaticka.

Ten v polovině července úmyslně poškodil závoru zabezpečující vjezd do areálu jedné firmy v Prachaticích, a to takovým způsobem, že došlo k deformaci profilu závory a k poškození otevíracího mechanismu. Svým protiprávním jednáním tak způsobil škodu za více jak 9 000 korun. Prachatičtí kriminalisté případ prověřují formou zkráceného přípravného řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat před soudem