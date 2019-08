Prachatice - Prachatičtí policisté sdělili podezření devatenáctiletému muži z Prachaticka z přečinu výtržnictví.

Podezřelý v sobotu 10. srpna odpoledne napadl před jedním bistrem v Prachaticích druhého muže, a to tak, že mu uštědřil několik facek a pěstí do obličeje a následně se ho pokusil dvakrát kopnout do hlavy. Za hrubou neslušnost na veřejnosti míří podezřelý k soudu. Případ prachatičtí policisté prověřují formou zkráceného přípravného řízení.