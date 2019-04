Podezřelý se koncem února vloupal do objektu lyžařského areálu v obci Kubova Huť. Dvě budovy prohledal, z jedné z nich pak odcizil notebook značky Dell. Svým protiprávním jednáním způsobil poškozené organizaci škodu za bezmála 7 000 korun. Další prověřování provádí hornovltavičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.

Do první budovy obsluhy vleku lyžařského areálu se podezřelý vloupal v době od 28. února do 1. března. Nic tam sice neodcizil, ale svým násilným jednáním zde způsobil škodu ve výši přesahující částku 2 000 korun. Poté se za použití násilí dostal do další budovy v lyžařském areálu a odtud si odnesl notebook. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobil, dosáhla výše téměř 9 000 korun.