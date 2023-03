Nepříliš úctyhodný rekord drží na Prachaticku do půlky letošního února sedmačtyřicetiletý cizinec. Podle policejního měření měl totiž v dechu čtyři promile alkoholu a řídil.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Vimperští policisté ho zkontrolovali v sedm hodin ráno ve vimperské Sušické ulici poté, co muž při vyjíždění z parkoviště se svým Opelem narazil do zaparkovaného VW Touran. Způsobil sice škodu za dva tisíce korun, ale i tak půjde před soud. "Policisté ho podezřívají z ohrožení pod vlivem návykové látky," vysvětlila prachatická policejní mluvčí Martina Joklová s tím, že případ policisté prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Cizinec tak do dvou týdnů půjde před soud.

Štěpánčin park a letní kino spojují schody a pěšinky