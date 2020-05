Přesně sedm měsíců poté, co obyvatele Lenory probudila obrovská rána, ukončila policie vyšetřování.

A vlastně potvrdila to, co si obyvatelé malé šumavské obce šuškali od samého začátku. Šlo o zločin úmyslného obecného ohrožení. Obyvatele příhraniční obce to nijak nepřekvapilo. „Říkali jsme to od samého začátku,“ zhodnotil Svatopluk Pevný, jeden z obyvatelů sousedního bytového domu, který byl výbuchem a požárem také poškozen. Ten zároveň ujistil, že o výsledku a ukončování vyšetřování policisté obyvatele sousedních domů informovali dopisem.

Rána přes celou obec

Neštěstí v Lenoře se stalo nad ránem 3. října loňského roku. Policisté teď určili pachatele, který v bytovém domě číslo popisné 31 bydlel. Právě pachatel byl při výbuchu usmrcen. Po domě totiž rozmístil propan-butanové láhve, nechal z nich unikat plyn a pak v koupelně svého bytu inicioval výbuch s následným požárem celého domu.

Při neštěstí v Lenoře bylo dalších devět obyvatel zraně᠆no. Devatenáct lidí bylo na čas evakuováno. Dům, v němž muž explozi způsobil, musel být úplně zdemolován. Exploze poškodila i dva vedle stojící domy s čísly popisnými 32 a 33. Škoda na majetku byla vyčíslena na zhruba 20 milionů korun.

Stále se opravuje

Na sousedním domě čp. 32 museli jejich nájemníci vyměnit okna. Nastěhovat se mohli zpátky po zhruba třech týdnech od výbuchu. Jednotlivé byty bylo totiž potřeba vyčistit a připravit. Manželé Pevných ale raději strávili Vánoce se svými dětmi. „Už máme také novou střechu a zeď, která zůstala po zdemolovaném domě, právě zateplujeme,“ uzavřel.

Co se stalo:



- K výbuchu domu v Lenoře došlo 3. října 2019.

- Jeden člověk, pachatel výbuchu, při neštěstí zemřel. Devět lidí bylo zraněno. Devatenáct lidí bylo na čas evakuováno. Mnozí z nájemníků se do svých bytů vrátili až po vánočních svátcích.

- Dům čp. 31 byl stržen, domy čp. 32 a 33 nájemníci opravují. Historickou pec stojící nedaleko výbuch neponičil.