Co se tehdy stalo přibližuje strakonický kriminalista Bohumil Votava. „Ve čtvrtek 16. května 2002 nahlásil otec, že jeho dcera J.Š. (16) se nevrátila z Obchodní školy v Písku domů do Strakonic,“ vzpomíná kriminalista.

Po nahlášení pohřešování začala běžná rutina vyšetřování. Při něm policisté zjistili, že dívka byla naposledy viděna v Písku přibližně ve 13.45 minut, kdy nastoupila v Burketově ulici do tmavě modrého osobního automobilu. Od té doby o ní nebyly žádné zprávy. Ale jednu drobnost policisté přece jen zachytili… „Ten den se asi snažila kolem 15. hodiny volat na linku 150, ale možná, že chtěla volat 158. Hovor trval jednu vteřinu a bylo slyšet nějaké šumění. Potom už nic,“ pokračoval. Až později bylo zjištěno, že telefon se napojil na buňku u obce Kestřany.

Kroky policistů vedly okamžitě do písecké školy, kam dívka chodila. Mezi spolužáky se vědělo, že se snažila hodně jezdit stopem a vybírala si auta s tuzemskou registrační značkou.

Dalším zkoumáním ale policisté zjistili další důležitou věc. Odcizený mobilní telefon poškozené byl po určité době opět aktivní. „Šetřením se podařilo zjistit nového uživatele telefonu. Tento muž nám pak při výslechu řekl, že telefon koupil od jistého P. Z. (24) z Protivína. Ten byl v hledáčku policie už z dřívějška, kdy se mezi Vodňany a Protivínem dopustil znásilnění,“ dodal Bohumil Votava.

Naděje trvala tři týdny

Kde může být, proč nezvedá telefon… Myšlenky, které se honily hlavou nejen blízkým příbuzným J.Š. (16) ze Strakonic. Ta se 16. května 2002 nevrátila ze školy domů. Začalo pátrání a shromažďovaní stop.

V okolí Kestřan proběhlo několik pátracích akcí i za pomoci vrtulníku s termovizí. Vše bez úspěchu, ale pak přišla neděle 9. června „Nějaký houbař v lese u obce Vítkov u Štěkně v bývalém vojenském prostoru ze zvědavosti nadzdvihl vyhozené dveře. Pod nimi ve strouze nalezl lidské tělo, ve kterém byla později ztotožněna hledaná dívka,“ popsal hrůznou skutečnost Bohumil Votava.

Následná pitva potvrdila, že J.Š. zemřela násilnou smrtí. Měla bodné poranění hrudníku a rozbitou hlavu plochým předmětem.

Podezřelý

Policisté se zaměřili na osobu P.Z. a zjistili, že muž užíval tmavě modré auto Ford Sierra s jihočeskou registrační značkou. Podařilo se i zdánlivě nemožné – důkladná prohlídka odhalila, že u vozidla je proražená olejová vana. Součástí vyšetřování bylo také zkoumání všech příjezdových cest do Vítkovského lesa. Policisté našli místo, kde k proražení vany došlo – olejovou stopu a poničený kámen. Expertiza potvrdila, že toto vozidlo narazilo do zkoumaného kamene.

Smyčka kolem P.Z. se začala stahovat. Když policisté shromáždili a vyhodnotili všechny stopy a důkazy, byl podezřelý P.Z. na základě nepřímých důkazů odsouzen. Nikdy ale v tomto případě nevypovídal a nikdy se k činu nepřiznal, stejně tak jako k podezření se znásilnění mezi Vodňany a Protivínem. „Bylo mu sděleno obvinění z vraždy a dostal 20 let,“ zakončil vyprávění Bohumil Votava.

Třídní

Za několik dnů by J.Š. bylo 36 let. Ale v paměti těch, kteří ji znali, zůstane jako bezstarostná dívka. Přesně tak ji stále vidí bývalý ředitel školy a třídní J.Š. Zdeněk Šmelhaus. „Byla to veselá, živá a chytrá dívka,“ vzpomíná.

Když se dozvěděl o tom, že byla nalezena mrtvá, velmi ho tato zpráva zasáhla. „Nejen mne, ale celou třídu a školu. Byl to obrovský šok, ze kterého jsme vzpamatovávali velmi dlouho. Včetně posledního rozloučení. Nějakou dobu jsem se pak stýkal s jejími rodiči,“ dodal Zdeněk Šmelhaus.

I když od činu uběhlo téměř 20 let, událost si lidé v malé obci Vítkov pamatují stále. Tragédie a zmar života mladé dívky jsou stále mezi nimi. Když se zeptáte na přesné místo hrůzného nálezu, kde se nachází malý křížek, jen ukáží, kterým směrem máte jít…

Kniha

V roce 2006 vydal novinář a publicista Hynek Klimek knihu Smrt krásné stopařky. Emotivně popsaný průběh skutečné tragické události líčí od okamžiku, kdy se mladá studentka rozhodla vrátit domů do Strakonic stopem. Knihu věnuje třítýdennímu zoufalému snažení rodičů a příbuzných, kteří se nespoléhali jen na policejní pátrání, ale sami se pokoušeli všemi prostředky dceru najít. Od úzkosti i odhodlání nezanedbat ani nejmenší možnost a také zoufalství, když se naděje jejích nejbližších definitivně zhroutily…