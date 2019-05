Dne 24. března přijali vimperští policisté v ranních hodinách oznámení o pokusu krádeže alu kol z osobního vozidla, které stálo zaparkované v obci Churáňov. Policisté případ ihned začali prověřovat a na základě zjištěných informací ještě v ten samý den odhalili pachatele tohoto skutku.

Jako řidič osobního vozidla značky Audi byl policisty v odpoledních hodinách zastaven v obci Zdíkov. V zavazadlovém prostoru našli policisté věci, které mohly muže spojovat s nahlášeným případem. Muž se k činu doznal. Policisté jej na místě zadrželi. Následně zjistili, že muž má na svědomí i další trestné činy. Pneumatiky kradl z vozidel i několik dní před tím v obci Vacov, kdy odmontoval kola z vozidla značky Mercedes. Po odmontování těchto kol se však vozidlo převážilo na přední část, která následně narazila na betonový obrubník parkoviště a došlo k poškození přední části vozu. Kromě krádeže tak způsobil ještě škodu poškozením, a to ve výši bezmála 68 000 korun.

Další obdobný trestný čin spáchal v polovině března rovněž v obci Vacov, kdy odmontoval kola z vozidla značky VW, které stálo zaparkované u jednoho rodinného domu. Tohoto skutku se dopustil ještě několikrát a to na různých místech okresu Prachatice. Celková škoda, kterou má tento muž (19 let) z Prachaticka na svědomí, dosáhla výše bezmála 135 000 korun. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Zloděj kol by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem. Je podezřelý z trestného činu krádeže a poškození cizí věci.