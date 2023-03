Dvaadvacetiletý mladík má trvalý pobyt na Prachaticku, 30letý muž bydlí ve vsi kousek od Strakonic a 36letý pochází z Trutnovska. Ten seděl za volantem. Události však záhy nabraly rychlý spád.

"Hlídce se při kontrole něco nezdálo. Z chování tohoto tria vytanulo podezření, že jsou pod vlivem drog. Strážníci vyrozuměli kolegy ze státní policie. Mezitím ovšem řidič nastartoval a jal se zmizet. V uličkách mu to moc nešlo, takže hlídka ho s rozsvícenými majáky hravě sledovala. Šofér pak odbočil na obchvat. To už se připojila i státní policie, zabočil do ulice K Dražejovu, do Bahenní, Leknínové, Vodní, vjel zpátky do ulice K Dražejovu a chtěl pokračovat do osady Dražejov. Tam ho obě hlídky, městská i státní, před jedním z prvních domů zastavily," popsala začátek pronásledování Jaroslava Krejčová.

Tím totiž noční drama neskončilo a policisté z obou složek se před půlnocí dokonce proběhli. Řidič totiž vyskočil z auta a zdrhal. Neutekl. Policisté společně se strážníky muže pronásledovali. Jak dále přiblížila mluvčí Policie ČR Jaromíra Nováková, za použití donucovacích prostředků, hrozby střelnou zbraní muže zadrželi a ten skončil v poutech. Jednalo se o 36letého muže z Trutnovska žijícího na Strakonicku.

Proč ujížděl před policejními hlídkami? Měl k tomu hned několik důvodů. „Za prvé byl pod vlivem drog. Policistům přiznal, že před dvěma dny užil pervitin a před jízdou vykouřil jointa marihuany. Jeho tvrzení potvrdil orientační test na návykové látky, který byl pozitivní na látky amfetamin/metamfetamin a THC. Lékařské vyšetření muž odmítl. Za druhé měl platný zákaz řízení," sdělila Jaromíra Nováková.

Zadržený skončil v policejní cele, ze které byl po provedených úkonech následující den propuštěn. Policisté mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Čeká ho další soud. "Při kontrole vozidla policisté nalezli sklenici se sušinou a sáček s bílou krystalickou látkou. K nálezu se hlásil 22letý spolujezdec. Sušinu i sáček s látkou policisté zajistili k odbornému znaleckému zkoumání. Výsledek expertizy rozhodne o dalším policejním postupu," dodala policejní mluvčí.