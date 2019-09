I když škoda, kterou způsobil neznámý vandal, není vysoká, přesto zajímá netolické policisty. Ti totiž vyšetřují, kdo posprejoval most v Netolicích.

Ilustrační foto | Foto: Deník / David Taneček

Možná, že se jen jedná o klukovinu, ale faktem je, že se se sprejem zatím neznámý pachatel vydal o uplynulém víkendu k mostu a dal prostor své fantazii. A to bez ohledu na to, že tak jedná bez povolení vlastníka, kterému most patří. Netoličtí policisté proto zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu poškození cizí věci. Škoda je tisíc korun a policisté po pachateli nyní pátrají.