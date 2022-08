Stačilo jim několik málo minut a pachatele objevili. Pohyboval se na cestě nedaleko místa činu. Zadrželi ho a převezeli do policejní cely. "Jedná se o muže (45 let) z Prachaticka. V době spáchání skutku byl pod vlivem alkoholu. Pachatel rozbil kladivem okna třech vozidel a způsobil předběžnou škodu ve výši 30 000 korun," uvedla mluvčí s tím, že policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci poškození cizí věci. "Případ bude prověřován ve zkráceném přípravném řízení. Do dvou týdnů by tak měl vandal stanout před soudem."