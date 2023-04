Neznámý zloděj neměl zřejmě kam složit hlavu, tak si vybral v tu chvíli volnou rekreační chalupu v Křišťanově. Vloupal se do ní někdy v polovině dubna a nějakou dobu tam pobýval.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Z informací prachatické policejní mluvčí Martiny Joklové vyplývá, že se do domu dostlal oknem. "Dvojitou výplň okna poškodil," uvedla. To, že si zloděj udělal z cizí rekreační chalupy vlastní bydlení, mu ale nestačilo. Na odchodnou si vzal jízdní kolo a pánské sjezdovky. Nijak mu nevadilo, že sportovní vybavení je dvacet let staré.

Když majitelé chalupy vloupání zjistili, povolali na místo policii. Ti přijeli i z technikem, který místo důkladně prošel a získal důležité stopy. Neznámý pachatel je podezřelý z porušování domovní svobody a krádeže. "Pátrají po něm volarští policisté," upřesnila Martina Joklová s tím, že škodu majitelé chalupy odhadují na dvacet tisíc korun.