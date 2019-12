Prachatičtí kriminalisté zahájili trestní stříhání sedmadvacetiletého muže z Prachaticka. čelí tak obvinění ze zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí a z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

"Obviněný nejméně v době od července do prosince 2019 psychicky a fyzicky týral svou družku, a to zejména ve společném obydlí. Vulgárně jí nadával, ponižoval a urážel a opakovaně jí fyzicky napadal. Po mnoha útocích, při kterých jí bil pěstmi, kopal do ní nebo jí škrtil, skončila žena v péči lékařů s mnohačetnými poraněními," uvedla Martina Joklová, policejní mluvčí. Obviněný se těchto útoků dopouštěl v době, kdy již na něho byla pro obdobnou trestnou činnost podána u soudu obžaloba. V listopadu dále obviněný řídil osobní vozidlo Toyota, i když mu okresní soud trestním příkazem uložil podmíněný trest odnětí svobody a zákaz řízení motorových vozidel do února 2021.

Po posledním fyzickém napadení byla poškozená ošetřena v neděli rychlou záchrannou službou. "Prachatičtí kriminalisté v pondělí obviněného zadrželi po předchozím souhlasu státního zástupce. Obviněný skončil v policejní cele. Díky opakované trestné činnosti podali kriminalisté podnět na státní zastupitelství pro vzetí obviněného do vazby. Ještě v úterý skončil obviněný, na základě příkazu a po předchozím jednání samosoudce, rovnou ve výkonu trestu odnětí svobody. Za zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na osm let," dodala tisková mluvčí.