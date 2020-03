V době od 10 hodin do 15 hodin 26. února v ulici Vodňanská v Prachaticích neznámý řidič narazil .do zaparkovaného osobního vozidla Honda Accord. Po dopravní nehodě řidič na místě nezastavil a nehodu následně neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Honda je odhadem 30 tisíc korun.

Stejná událost se stala 28. února ve 23:10 hodin u vjezdu k domu v obci Mahouš. Neznámý šofér narazil do zaparkovaného osobního vozidla Mercedes, dále do přívěsu Maro a také do odstaveného náklaďáku Ford. Škoda je 5000 korun.

Od nehody také ujel neznámý řidič, který 2. března ráno v ulici Česká v Prachaticích narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Audi. Hmotná škoda je odhadem 10 tisíc korun.

"Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod, aby je kontaktovali na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, telefonní číslo 974 236 254 nebo prostřednictvím tísňové linky 158," vyzývá policejní mluvčí Martina Joklová,